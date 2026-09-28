Varejo espera alta de 1% no mês do Dia das Crianças na Bahia

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A Fecomércio BA projeta um cenário positivo para o varejo baiano em outubro, mês marcado pelo Dia das Crianças, uma das principais datas comemorativas do comércio no segundo semestre. A expectativa é de crescimento médio de 1% nas vendas dos setores mais ligados à data, na comparação com o mesmo período do ano passado.

A projeção acompanha a tendência de resultados positivos observada no varejo nos últimos meses, apesar do cenário de juros elevados e do orçamento das famílias ainda pressionado.

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Segundo a Fecomércio BA, a taxa de desemprego no estado permanece em sua mínima histórica, fator que contribui para sustentar o ritmo de vendas, embora o ambiente siga desafiador para consumidores e empresários.

Para o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes, o período exige atenção dos comerciantes, principalmente em relação à experiência de compra e às condições oferecidas ao consumidor.

“Facilitar o parcelamento e oferecer descontos para pagamento à vista podem ser diferenciais importantes para atrair o consumidor que enfrenta desafios em seu orçamento, contribuindo para um melhor desempenho nas vendas do período”, destaca Kelsor Fernandes.

Cesta do Dia das Crianças fica 5,51% mais cara

Levantamento da Fecomércio BA, elaborado com base no IPCA, do IBGE, aponta que uma cesta formada por 19 itens habitualmente procurados para presentear no Dia das Crianças acumulou alta de 5,51% nos últimos 12 meses.

O índice ficou acima da inflação geral da Região Metropolitana de Salvador (RMS), que foi de 3,64% no mesmo período.

O resultado também representa uma mudança em relação a 2025. Naquele ano, a cesta havia registrado alta de apenas 1,45%, enquanto a inflação geral da RMS ficou em 4,94%.

Entre os produtos que mais tiveram aumento de preços estão:

Perfumes: 12,07%;

Computadores pessoais: 9,96%;

Bijuterias: 7,86%;

Sandálias e chinelos: 7,68%;

Calças compridas infantis: 6,92%.

A composição dos produtos com maiores altas mostra uma distribuição dos reajustes entre diferentes categorias, como cosméticos, informática, acessórios e calçados, sem concentração em um único segmento.

Brinquedos acumulam alta de 5,39%

Um dos principais itens associados ao Dia das Crianças, os brinquedos registraram alta acumulada de 5,39% em 12 meses.

Apesar de não estar entre os produtos com os maiores reajustes da cesta, o resultado representa uma aceleração em relação ao mesmo período de 2025, quando os brinquedos haviam registrado alta de 1,82%.

Outros produtos destinados ao público infantil também apresentaram aumento:

Livros não didáticos: 5,22%;

Bolsas: 5,17%;

Vestidos infantis: 3,74%;

Tênis: 2,01%;

Conjuntos infantis: 1,58%;

Relógios de pulso: 0,83%.

Sete itens tiveram queda nos preços

Na direção oposta, sete dos 19 itens analisados registraram queda de preços nos últimos 12 meses.

Os maiores recuos foram observados em:

Aparelhos de som: -4,82%;

Sapatos infantis: -3,28%;

Bermudas e shorts infantis: -3,15%;

Bicicletas: -2,67%;

Camisas e camisetas infantis: -0,98%;

Instrumentos musicais: -0,87%;

Aparelhos telefônicos: -0,66%.

De acordo com a análise da Fecomércio BA, as quedas observadas em eletrônicos e em alguns itens de vestuário podem estar associadas à dinâmica cambial e à maior competitividade do comércio nesses segmentos.