Hambúrguer ganha espaço na Bahia e vira aposta entre empreendedores

Acarajé, moqueca, vatapá e outros pratos da culinária baiana costumam ser os primeiros sabores associados ao estado, sobretudo a Salvador. Mas, quando o assunto é pedir comida por aplicativo, outro prato ocupa o topo da preferência: o hambúrguer.

Segundo o iFood, quando o assunto é a comida mais pedida na Bahia, o hambúrguer é o rei absoluto na preferência, ocupando o Top 1 da plataforma, e registrando uma expansão de quase 23% em 2025.

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O dado chama atenção justamente pelo contraste com a identidade gastronômica tradicional da cidade. Em um território conhecido pela força da culinária de matriz africana e pelos sabores típicos da Bahia, o hambúrguer conquistou espaço entre os pedidos e abriu caminho para negócios locais transformarem uma receita popular em marcas com identidade própria e com projeção nacional.

É o caso da Red Burger, criada em Salvador em 2016 por Peu Magalhães, que ganhou espaço no iFood Move, evento ocorrido em São Paulo nos dias 16 e 17 de setembro. No palco Inovação & Tecnologia, o empreendedor compartilhou os aprendizados e expertizes ao longo da trajetória.

A hamburgueria nasceu com a proposta de trabalhar com hambúrgueres artesanais e hoje conta com unidades em diferentes pontos da capital. Em entrevista ao portal A TARDE durante o evento, Peu destacou a importância de ocupar um espaço nacional de discussão sobre inovação e experiências no setor de alimentação.

"É um orgulho imenso como soteropolitano, como empresário de gastronomia de uma cidade que já é super rica gastronomicamente falando, e super rica de cultura. É muito bacana conseguir furar a bolha um pouquinho ali do eixo Rio-São Paulo e a gente se torna referência no que a gente faz, seja por foco na experiência, por se comunicar de maneira diferente. É muito legal conseguir ir para além da nossa cidade, ainda mais numa cidade que não tem esse histórico de ser reconhecida pelo hambúrguer", comemorou.

Peu Magalhães, CEO da Red Burger - Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

A força do hambúrguer no delivery mostra que os hábitos de consumo da cidade vão além dos pratos que tradicionalmente representam sua gastronomia. Para quem empreende no setor, o desafio passa por entender esse público e encontrar uma forma de transformar um produto conhecido em uma experiência capaz de conquistar espaço entre os consumidores.

Segundo Peu, sua maturidade como empreendedor foi mudando ao longo do tempo, e ele foi entendendo como se planejar para evitar erros desnecessários e ser mais assertivo nos riscos que valem a pena.

"O tempo foi mostrando que vale a pena apostar em Salvador, apostar no nosso público, melhorar as nossas estruturas, porque existe um estigma muito grande em Salvador, como se o público que aqui vive não tivesse a possibilidade de perceber algumas entregas melhores. E pelo contrário: o soteropolitano está cada vez mais viajando, vivendo outras coisas fora, e valoriza muito quando um empresário baiano traz alguma coisa diferente para poder compor a estrutura da cidade", destacou.

Baianos têm consumido menos pizza e mais comida japonesa

Segundo dados apresentados pelo iFood, observando as dez categorias de restaurantes com maior volume de pedidos na Bahia, sorvetes, saudável, açaí e doces & bolos avançaram, ocupando posições mais altas no ranking.

Já a pizza deixa de figurar as top 10 de categorias que mais recebem pedidos pelos baianos, dando lugar para a culinária japonesa, que entra na décima posição.

Confira TOP 10 em pedidos na Bahia, segundo o iFood:

Hambúrguer Açaí Italiana Comida Brasileira Doces & Bolos Lanches Sorvetes Saudável Marmita Japonesa

Gastronomia baiana lidera crescimento

O mapeamento de consumo do iFood na Bahia revelou crescimento de 27% em pedidos no estado no último ano. Entre as culinárias específicas, a "gastronomia baiana" liderou o crescimento em volume de pedidos no estado, seguida por "salgados" e "yakisoba".

A tendência comportamental no hábito de consumo dos baianos no delivery aponta para a consolidação da refeição matinal na rotina do aplicativo. Entre 6h e 10h da manhã, o consumo de café da manhã disparou aproximadamente 45%, assumindo o topo do crescimento por horários.

Ifood Move - Foto: Divulgação/iFood

iFood movimenta R$ 2,3 bilhões na Bahia

Um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) revela a dimensão do efeito iFood na Bahia e o papel do estado como força relevante na economia nordestina.

Ao longo de 2025, o ecossistema iFood movimentou R$ 2,3 bilhões no estado, volume que passou a responder por 0,46% do PIB baiano. A densidade da operação também se reflete no mercado de trabalho, sendo responsável por alavancar e manter mais de 48 mil postos de trabalho diretos e indiretos na cadeia produtiva do estado.

Em escala nacional, a plataforma manteve sua trajetória de expansão ao alcançar R$ 167 bilhões em valor transacionado (0,70% do PIB brasileiro) e apoiar a criação de 1,18 milhão de postos de trabalho pelo país.

*Repórter viajou para São Paulo, à convite do Ifood.