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Hambúrguer ganha espaço na Bahia e vira aposta entre empreendedores

Levantamento mostra mudanças no consumo dos baianos e pizza deixa de integrar Top 10 do estado

Luiza Nascimento
Por
Red Burger
Red Burger

Acarajé, moqueca, vatapá e outros pratos da culinária baiana costumam ser os primeiros sabores associados ao estado, sobretudo a Salvador. Mas, quando o assunto é pedir comida por aplicativo, outro prato ocupa o topo da preferência: o hambúrguer.

Segundo o iFood, quando o assunto é a comida mais pedida na Bahia, o hambúrguer é o rei absoluto na preferência, ocupando o Top 1 da plataforma, e registrando uma expansão de quase 23% em 2025.

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O dado chama atenção justamente pelo contraste com a identidade gastronômica tradicional da cidade. Em um território conhecido pela força da culinária de matriz africana e pelos sabores típicos da Bahia, o hambúrguer conquistou espaço entre os pedidos e abriu caminho para negócios locais transformarem uma receita popular em marcas com identidade própria e com projeção nacional.

É o caso da Red Burger, criada em Salvador em 2016 por Peu Magalhães, que ganhou espaço no iFood Move, evento ocorrido em São Paulo nos dias 16 e 17 de setembro. No palco Inovação & Tecnologia, o empreendedor compartilhou os aprendizados e expertizes ao longo da trajetória.

A hamburgueria nasceu com a proposta de trabalhar com hambúrgueres artesanais e hoje conta com unidades em diferentes pontos da capital. Em entrevista ao portal A TARDE durante o evento, Peu destacou a importância de ocupar um espaço nacional de discussão sobre inovação e experiências no setor de alimentação.

"É um orgulho imenso como soteropolitano, como empresário de gastronomia de uma cidade que já é super rica gastronomicamente falando, e super rica de cultura. É muito bacana conseguir furar a bolha um pouquinho ali do eixo Rio-São Paulo e a gente se torna referência no que a gente faz, seja por foco na experiência, por se comunicar de maneira diferente. É muito legal conseguir ir para além da nossa cidade, ainda mais numa cidade que não tem esse histórico de ser reconhecida pelo hambúrguer", comemorou.

Peu Magalhães, CEO da Red Burger
Peu Magalhães, CEO da Red Burger - Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

A força do hambúrguer no delivery mostra que os hábitos de consumo da cidade vão além dos pratos que tradicionalmente representam sua gastronomia. Para quem empreende no setor, o desafio passa por entender esse público e encontrar uma forma de transformar um produto conhecido em uma experiência capaz de conquistar espaço entre os consumidores.

Segundo Peu, sua maturidade como empreendedor foi mudando ao longo do tempo, e ele foi entendendo como se planejar para evitar erros desnecessários e ser mais assertivo nos riscos que valem a pena.

"O tempo foi mostrando que vale a pena apostar em Salvador, apostar no nosso público, melhorar as nossas estruturas, porque existe um estigma muito grande em Salvador, como se o público que aqui vive não tivesse a possibilidade de perceber algumas entregas melhores. E pelo contrário: o soteropolitano está cada vez mais viajando, vivendo outras coisas fora, e valoriza muito quando um empresário baiano traz alguma coisa diferente para poder compor a estrutura da cidade", destacou.

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Baianos têm consumido menos pizza e mais comida japonesa

Segundo dados apresentados pelo iFood, observando as dez categorias de restaurantes com maior volume de pedidos na Bahia, sorvetes, saudável, açaí e doces & bolos avançaram, ocupando posições mais altas no ranking.

Já a pizza deixa de figurar as top 10 de categorias que mais recebem pedidos pelos baianos, dando lugar para a culinária japonesa, que entra na décima posição.

Confira TOP 10 em pedidos na Bahia, segundo o iFood:

  1. Hambúrguer
  2. Açaí
  3. Italiana
  4. Comida Brasileira
  5. Doces & Bolos
  6. Lanches
  7. Sorvetes
  8. Saudável
  9. Marmita
  10. Japonesa

Gastronomia baiana lidera crescimento

O mapeamento de consumo do iFood na Bahia revelou crescimento de 27% em pedidos no estado no último ano. Entre as culinárias específicas, a "gastronomia baiana" liderou o crescimento em volume de pedidos no estado, seguida por "salgados" e "yakisoba".

A tendência comportamental no hábito de consumo dos baianos no delivery aponta para a consolidação da refeição matinal na rotina do aplicativo. Entre 6h e 10h da manhã, o consumo de café da manhã disparou aproximadamente 45%, assumindo o topo do crescimento por horários.

Ifood Move
Ifood Move - Foto: Divulgação/iFood

iFood movimenta R$ 2,3 bilhões na Bahia

Um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) revela a dimensão do efeito iFood na Bahia e o papel do estado como força relevante na economia nordestina.

Ao longo de 2025, o ecossistema iFood movimentou R$ 2,3 bilhões no estado, volume que passou a responder por 0,46% do PIB baiano. A densidade da operação também se reflete no mercado de trabalho, sendo responsável por alavancar e manter mais de 48 mil postos de trabalho diretos e indiretos na cadeia produtiva do estado.

Em escala nacional, a plataforma manteve sua trajetória de expansão ao alcançar R$ 167 bilhões em valor transacionado (0,70% do PIB brasileiro) e apoiar a criação de 1,18 milhão de postos de trabalho pelo país.

*Repórter viajou para São Paulo, à convite do Ifood.

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