BARATA E GELADA
Sextou em Salvador com cerveja a R$ 5: confira a lista de bares
Descubra 5 botecos na capital com cerveja barata e gelada para o seu sextou
Se a semana foi longa e o bolso pede socorro, o "sextou" não precisa ser cancelado. Selecionamos 5 botecos em Salvador — liderados pelo Bar sem Nome, que serve cerveja a partir de R$ 5,00 — para você beber bem, gastar pouco e curtir a nossa Salvador raiz.
1. Bar sem Nome (Dois de Julho)
- Onde fica: Praça do Dois de Julho / Região do Dois de Julho.
- O destaque: o queridinho do momento que virou febre pelos preços super acessíveis.
- Preço da cerveja: a partir de R$ 5,00 até R$ 14,00.
2. Velho Espanha (Dois de Julho)
- Onde fica: Barris / Dois de Julho (tradicionalíssimo na cena boêmia).
- O destaque: clima cultural super aconchegante, ideal para quem quer bater papo na calçada.
- Preço da cerveja: devassa por R$ 14,00 e Heineken por R$ 21,00.
3. Bar Mistura Perfeita (Mouraria)
- Onde fica: Mouraria (bairro boêmio e tradicional do Centro).
- O destaque: perfeito para ocupar as mesas na rua e curtir o movimento do Centro Histórico.
- Preço da cerveja: a partir de R$ 13,00.
4. Bar Oxente Menina (Dois de Julho)
- Onde fica: Dois de Julho.
- O destaque: mais uma parada obrigatória no Dois de Julho para quem quer fortificar a amizade gastando pouco.
- Preço da cerveja: a partir de R$ 8,00.
5. Mimi Churrasco (Saúde)
- Onde fica: Bairro da Saúde (perto do Centro Histórico).
- O destaque: combinação perfeita de cerveja gelada com aquele espetinho de respeito para acompanhar.
- Preço da cerveja: a partir de R$ 13,50.
Dica de ouro
Como são bares de rua e muito concorridos às sextas-feiras, a dica é chegar um pouco mais cedo para garantir a mesa na calçada.