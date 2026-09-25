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HOME > GASTRONOMIA

BARATA E GELADA

Sextou em Salvador com cerveja a R$ 5: confira a lista de bares

Descubra 5 botecos na capital com cerveja barata e gelada para o seu sextou

Jair Mendonça Jr
Por
Selecionamos 5 botecos em Salvador que serve cerveja a partir de R$ 5,00
Selecionamos 5 botecos em Salvador que serve cerveja a partir de R$ 5,00 - Foto: Reprodução internet

Se a semana foi longa e o bolso pede socorro, o "sextou" não precisa ser cancelado. Selecionamos 5 botecos em Salvador — liderados pelo Bar sem Nome, que serve cerveja a partir de R$ 5,00 — para você beber bem, gastar pouco e curtir a nossa Salvador raiz.

1. Bar sem Nome (Dois de Julho)

Dois de Julho
Dois de Julho - Foto: Reprodução internet
  • Onde fica: Praça do Dois de Julho / Região do Dois de Julho.
  • O destaque: o queridinho do momento que virou febre pelos preços super acessíveis.
  • Preço da cerveja: a partir de R$ 5,00 até R$ 14,00.

2. Velho Espanha (Dois de Julho)

Velho Espanha (Dois de Julho)
Velho Espanha (Dois de Julho) - Foto: Reprodução internet
  • Onde fica: Barris / Dois de Julho (tradicionalíssimo na cena boêmia).
  • O destaque: clima cultural super aconchegante, ideal para quem quer bater papo na calçada.
  • Preço da cerveja: devassa por R$ 14,00 e Heineken por R$ 21,00.

3. Bar Mistura Perfeita (Mouraria)

Bar Mistura Perfeita (Mouraria)
Bar Mistura Perfeita (Mouraria) - Foto: Reprodução internet
  • Onde fica: Mouraria (bairro boêmio e tradicional do Centro).
  • O destaque: perfeito para ocupar as mesas na rua e curtir o movimento do Centro Histórico.
  • Preço da cerveja: a partir de R$ 13,00.

4. Bar Oxente Menina (Dois de Julho)

Bar Oxente Menina (Dois de Julho)
Bar Oxente Menina (Dois de Julho) - Foto: Reprodução internet
  • Onde fica: Dois de Julho.
  • O destaque: mais uma parada obrigatória no Dois de Julho para quem quer fortificar a amizade gastando pouco.
  • Preço da cerveja: a partir de R$ 8,00.

5. Mimi Churrasco (Saúde)

Mimi Churrasco (Saúde)
Mimi Churrasco (Saúde) - Foto: Reprodução internet
  • Onde fica: Bairro da Saúde (perto do Centro Histórico).
  • O destaque: combinação perfeita de cerveja gelada com aquele espetinho de respeito para acompanhar.
  • Preço da cerveja: a partir de R$ 13,50.

Dica de ouro

Como são bares de rua e muito concorridos às sextas-feiras, a dica é chegar um pouco mais cedo para garantir a mesa na calçada.

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