Sextou em Salvador com cerveja a R$ 5: confira a lista de bares

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Se a semana foi longa e o bolso pede socorro, o "sextou" não precisa ser cancelado. Selecionamos 5 botecos em Salvador — liderados pelo Bar sem Nome, que serve cerveja a partir de R$ 5,00 — para você beber bem, gastar pouco e curtir a nossa Salvador raiz.

1. Bar sem Nome (Dois de Julho)

Dois de Julho - Foto: Reprodução internet

Onde fica: Praça do Dois de Julho / Região do Dois de Julho.

Praça do Dois de Julho / Região do Dois de Julho. O destaque : o queridinho do momento que virou febre pelos preços super acessíveis.

: o queridinho do momento que virou febre pelos preços super acessíveis. Preço da cerveja : a partir de R$ 5,00 até R$ 14,00.

2. Velho Espanha (Dois de Julho)

Velho Espanha (Dois de Julho) - Foto: Reprodução internet

Onde fica: Barris / Dois de Julho (tradicionalíssimo na cena boêmia).

O destaque : clima cultural super aconchegante, ideal para quem quer bater papo na calçada.

: clima cultural super aconchegante, ideal para quem quer bater papo na calçada. Preço da cerveja : devassa por R$ 14,00 e Heineken por R$ 21,00.

3. Bar Mistura Perfeita (Mouraria)

Bar Mistura Perfeita (Mouraria) - Foto: Reprodução internet

Onde fica : Mouraria (bairro boêmio e tradicional do Centro).

: Mouraria (bairro boêmio e tradicional do Centro). O destaque : perfeito para ocupar as mesas na rua e curtir o movimento do Centro Histórico.

: perfeito para ocupar as mesas na rua e curtir o movimento do Centro Histórico. Preço da cerveja : a partir de R$ 13,00.

4. Bar Oxente Menina (Dois de Julho)

Bar Oxente Menina (Dois de Julho) - Foto: Reprodução internet

Onde fica : Dois de Julho.

: Dois de Julho. O destaque : mais uma parada obrigatória no Dois de Julho para quem quer fortificar a amizade gastando pouco.

: mais uma parada obrigatória no Dois de Julho para quem quer fortificar a amizade gastando pouco. Preço da cerveja : a partir de R$ 8,00.

5. Mimi Churrasco (Saúde)

Mimi Churrasco (Saúde) - Foto: Reprodução internet

Onde fica : Bairro da Saúde (perto do Centro Histórico).

: Bairro da Saúde (perto do Centro Histórico). O destaque : combinação perfeita de cerveja gelada com aquele espetinho de respeito para acompanhar.

: combinação perfeita de cerveja gelada com aquele espetinho de respeito para acompanhar. Preço da cerveja : a partir de R$ 13,50.

Dica de ouro

Como são bares de rua e muito concorridos às sextas-feiras, a dica é chegar um pouco mais cedo para garantir a mesa na calçada.