Mestre cervejeiro detalha produção de cervejas sem álcool

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A busca por um estilo de vida equilibrado alterou o consumo de bebidas no Brasil. A indústria cervejeira investe em tecnologia para ampliar o portfólio de rótulos sem álcool.

O mestre cervejeiro e professor da Academia da Cerveja da Ambev, Alexandre Esber, explica os métodos de produção. A fabricação inicial utiliza água, cereais, lúpulo e levedura, seguindo os passos de uma cerveja tradicional.

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“O que realmente define o aroma e o sabor é a seleção rigorosa dos ingredientes e os controles de qualidade. Toda a fase inicial do processo, que vai da moagem dos grãos à fervura do mosto cervejeiro com o lúpulo, segue praticamente os mesmos passos de uma cerveja tradicional. Nosso objetivo é manter o perfil sensorial o mais próximo possível da versão original”, destaca Esber.

Métodos de produção

A diferença na fabricação ocorre na etapa de fermentação. A indústria emprega duas abordagens principais:

Leveduras especiais e fermentação interrompida: cepas de levedura limitam a conversão de açúcares em álcool ou a fermentação é interrompida antes da formação alcoólica.

Desalcoolização: a cerveja passa pelo ciclo convencional de fermentação e sofre destilação sob vácuo para remoção do álcool em temperaturas baixas.

Após os processos, a bebida passa por ajustes de carbonatação e aroma antes do envase. A Ambev monitora a qualidade por meio de mais de 1.300 pontos de inspeção e 376 testes.

Portfólio de mercado

O portfólio da Ambev inclui rótulos como Stella Pure Gold, Michelob Ultra, Budweiser Zero, Corona Cero e Brahma 0.0%. A expansão atende consumidores que buscam opções sem álcool, com menor teor de carboidratos ou sem glúten para diferentes ocasiões de consumo.