Mês da cerveja: conheça e aprenda a diferenciar os principais estilos

O mês de agosto é considerado o Mês Internacional da Cerveja, período que celebra uma bebida que vai muito além das marcas. Existem diferentes famílias, estilos, processos de produção e características sensoriais, que influenciam diretamente a experiência de consumo.

Nomes como Pilsen, Lager, IPA, Weiss e Ultra podem até já fazer parte do vocabulário dos brasileiros, mas será que você sabe qual é a real diferença entre eles? Fermentação, intensidade dos aromas, corpo, amargor e até a origem dos estilos ajudam a explicar por que cada cerveja oferece uma experiência diferente.

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Lager ou Ale: entenda as principais famílias de cerveja

Antes de diferenciar os principais estilo, é importante ressaltar que a maior parte das cervejas comercializadas são Lager e Ale, grandes famílias que se diferenciam pela fermentação e temperatura com a qual são preparadas.

Para as cervejas Lager, é utilizada a baixa fermentação e temperatura para o preparo, o que resulta em bebidas normalmente mais leves, refrescantes e com sabor equilibrado.

Com as cervejas da família Ale, a fermentação é alta e o preparo também ocorre em temperaturas elevadas. Esse processo favorece aromas mais intensos e perfis sensoriais um pouco mais complexos.

Agora que você já sabe sobre as principais famílias comercializadas, confira a diferença entre alguns estilos bem conhecidos.

Diferenças entre a American Lager e Pilsen

Esse é o estilo conhecido como Pilsen, no Brasil, mas apesar da associação, há algumas diferenças entre eles.

A principal característica da American Lager, estilo que se tornou o mais consumido no mundo, com mais de 90% de toda a produção global de cerveja, é o equilíbrio entre refrescância, leve amargor e notas suaves de malte. Fatores que a tornam extremamente versátil para as ocasiões.

É possível ter um consumo confortável da American Lager com pizzas, hambúrgueres, sanduíches, petiscos, carnes brancas e frutos do mar, sem se sobrepor o sabor dos alimentos.

Já a verdadeira Pilsen (Pils em alemão) tem origem na República Tcheca no século XIX e é reconhecida pela alta lupulagem, ou seja, é uma cerveja com amargor acentuado. A pilsen ganhou popularidade por ser, à época, uma cerveja clara.

Puro Malte

O que chamamos de "Puro Malte" não representa um estilo de cerveja em si, é uma classificação relacionada aos ingredientes utilizados na produção, mas o termo se tornou bastante conhecido entre os brasileiros.

As cervejas com essa característica são produzidas exclusivamente com malte de cevada, água, lúpulo e levedura e costumam apresentar uma sensação mais apurada do sabor do malte.

Com um corpo equilibrado e aromas mais evidentes, estas são opções versáteis para diferentes ocasiões de consumo como com carnes grelhadas, massas e queijos leves.

A personalidade do lúpulo na IPA

A India Pale Ale (IPA) é um dos estilos que mais conquistou público nos últimos anos e pertence à família Ale.

De acordo com O Guia Oxford da Cerveja, de Garrett Oliver, ela surgiu por problemas logísticos no século 19, quando os colonizadores britânicos tiveram as cervejas estragadas ao longo de suas viagens à Índia.

A partir desse problema eles, a solução encontrada foi colocar uma concentração maior de lúpulo, que age como conservante natural e dá mais amargor, e de álcool, para que a bebida suportasse o longo tempo no mar sem perder qualidade.

Portanto, o diferencial da IPA está na maior concentração do lúpulo, o que tráz aromas mais cítricos, florais e frutados para a cerveja, além de um amargor mais presente quando comparado às Lagers tradicionais.

A IPA costuma ser uma excelente opção para momentos de degustação ou refeições com sabores mais marcante, como hambúrgueres artesanais e carnes grelhadas.

As cervejas de trigo

Outro representante da família Ale é a Weissbier, tradicional cerveja de trigo originária da Alemanha.

A produção desse estilo é feito com considerada quantidade de trigo, ela apresenta espuma abundante, textura cremosa e aromas que remetem a banana e cravo, características aromáticas produzidas durante a fermentação e sem adição desses ingredientes.

Por seu perfil delicado e refrescante, combina especialmente com peixes, frutos do mar, saladas e carnes brancas.

Ultra: leveza para diferentes momentos

As cervejas da categoria Ultra ganharam espaço no mercado ao atender consumidores que procuram bebidas mais leves, sem abrir mão da qualidade e do sabor. Em geral, as cervejas Ultra se apresentam com menor teor alcóolico e menos calorias, acompanhando uma tendência mundial de diversificação das opções disponíveis e alinhadas ao movimento de busca por escolhas mais leves.

Seu perfil harmoniza naturalmente com saladas, peixes, grelhados e carnes brancas.

Zero álcool: novas possibilidades para apreciar uma boa cerveja

Nos últimos anos, a categoria de cervejas zero álcool deixou de atender apenas consumidores com restrições ao consumo de bebidas alcoólicas e passou a conquistar espaço entre pessoas que desejam ampliar as ocasiões de consumo, seja antes de dirigir, na prática de atividades físicas ou em encontros sociais. Olhando para os números do mercado, as cervejas zero cresceram cerca de 13% em volume em 2025 no Brasil.

A evolução tecnológica permitiu que as cervejas sem álcool mantivessem aromas, corpo e sabor cada vez mais próximos das versões alcóolicas tradicionais, tornando essa categoria uma das que mais evoluíram no mercado cervejeiro.

Entre os lançamentos mais recentes, encontramos a Black Princess Zero, uma cerveja puro malte, 0% álcool e sem glúten, desenvolvida para proporcionar uma experiência sensorial semelhante à da versão original da família Lager.

Independentemente do estilo, conhecer as características de cada cerveja ajuda o consumidor a descobrir novas combinações de sabores e aproveitar diferentes ocasiões de consumo. No Mês Internacional da Cerveja, a principal dica dos especialistas é experimentar novos estilos e descobrir aquele que melhor combina com o seu paladar.