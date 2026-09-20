Elimine o excesso de óleo do bife à milanesa mudando apenas 1 ingrediente

Empanar o bife à milanesa parece uma tarefa simples do dia a dia, mas alcançar aquela casquinha dourada, sequinha e crocante nem sempre sai como o esperado.

Na maioria das cozinhas, o grande culpado pelo resultado gorduroso é o ingrediente mais comum da receita: a farinha de rosca tradicional. Por ter grãos muito finos e compactos, ela atua quase como uma esponja, retendo gordura em excesso durante a fritura e deixando o prato pesado.

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Para resolver o problema sem complicação, a técnica de substituir a farinha de rosca pela farinha panko combinada com amido de milho vem conquistando espaço nos cardápios caseiros e profissionais.

Por que a troca de ingredientes faz tanta diferença no bife à milanesa?

A grande vantagem da farinha panko está na sua estrutura física: feita a partir de flocos maiores e mais aerados, ela cria pequenos bolsões de ar ao redor da carne.

Esses espaços diminuem drasticamente a superfície de contato com a gordura, reduzindo a retenção de óleo e garantindo uma textura muito mais leve e estaladiça a cada mordida.

Como fazer o empanado perfeito passo a pass o

Para adotar a técnica, não é necessário alterar a rotina da receita. Basta incorporar uma colher de sopa de amido de milho à mistura e seguir o processo:

Tempere a carne a gosto e reserve por alguns minutos para fixar o sabor.

Misture a farinha de trigo com o amido de milho e passe os bifes, cobrindo bem e retirando o excesso.

Mergulhe a carne nos ovos batidos, garantindo que toda a peça fique úmida.

Finalize passando os bifes na farinha panko, apertando suavemente com as pontas dos dedos para fixar os flocos.

Coloque os bifes em óleo aquecido em temperatura média e frite até dourar de ambos os lados.

O controle do fogo é o ponto determinante para não estragar a receita. Como os flocos de panko são delicados, o óleo em temperatura alta demais pode queimar a crosta antes mesmo que a carne cozinhe por dentro; já o fogo muito baixo facilita a absorção de gordura.