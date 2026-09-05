Conheça 5 funções da airfryer que podem facilitar seu dia a dia

As funções de uma airfryer vão além de apenas assar os alimentos de maneira mais rápida. O bom uso do aparelho pode facilitar ainda mais o dia a dia e garantir praticidade na hora das refeições.

Apesar de uma variedade de marcas no mercado atual, algumas delas possuem aparelhos com botões multifuncionais escondidos, com truques que variam entre desidratar, descongelar e derreter alimentos.

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Confira a lista:

1 - Assar bolos e pães

Que a airfryer é utilizada para assar alimentos não é novidade, mas determinados modelos são adaptados para o preparo rápido de pães e bolos, que costumam ser realizados em fornos convencionais.

A adaptação é permitida devido a circulação de ar quente na fritadeira elétrica. Porém é necessário se adequar ao espaço disponível no aparelho, além do tempo e temperatura adequadas, evitando sujeiras.

2 - Descongelar alimentos

Chega de colocar a comida de um dia para o outro na geladeira ou pia para descongelar. Alguns alimentos congelados podem ser colocados diretamente na airfryer, que possui um botão voltado para a função.

Dentre estes alimentos adaptáveis estão batatas fritas e nuggets, que não precisam deste descongelamento prévio. No entanto, carnes não são tão recomendadas para a função, a depender do tamanho.

3 - Derreter e gratinar queijos

A finalização de uma pizza fica ainda melhor com um queijo derretido e gratinado e algumas airfryers podem ajudar nessa missão. Apesar de não ter um botão específico para a função, os alimentos podem ser recolocados nos aparelhos com um tempo menor, até que a finalização esteja do agrado do cozinheiro, deixando uma crosta gratinada por cima.

4 - Desidratar

Apesar de não ser uma função tão comum, a desidratação de alguns alimentos podem ser realizados em modelos específicos de airfryers. Modelos de marcas como Electrolux possuem botões adaptados para o truque, que é muito utilizado para frutas e legumes.

Ele trabalha com temperaturas mais baixas por períodos prolongados e retira a umidade natural dos alimentos, deixando-os com um aspecto de chips crocantes.

5 - Reaquecer alimentos

Por fim, mas não menos importante, a airfryer pode ser usada para reaquecer alguns alimentos, assim como o aparelho micro-ondas. Algumas marcas já embutem a função, porém ela pode ser feita tranquilamente em fritadeiras normais, tomando sempre cuidado com a quantidade colocada.