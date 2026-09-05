Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA

PRATICIDADE

Conheça 5 funções da airfryer que podem facilitar seu dia a dia

Truques são pouco utilizados por donos das fritadeira elétricas

Franciely Gomes
Por
A airfryer é usada para fritar alimentos
A airfryer é usada para fritar alimentos - Foto: Ilustratativa | Magnific

As funções de uma airfryer vão além de apenas assar os alimentos de maneira mais rápida. O bom uso do aparelho pode facilitar ainda mais o dia a dia e garantir praticidade na hora das refeições.

Apesar de uma variedade de marcas no mercado atual, algumas delas possuem aparelhos com botões multifuncionais escondidos, com truques que variam entre desidratar, descongelar e derreter alimentos.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Confira a lista:

1 - Assar bolos e pães

Que a airfryer é utilizada para assar alimentos não é novidade, mas determinados modelos são adaptados para o preparo rápido de pães e bolos, que costumam ser realizados em fornos convencionais.

A adaptação é permitida devido a circulação de ar quente na fritadeira elétrica. Porém é necessário se adequar ao espaço disponível no aparelho, além do tempo e temperatura adequadas, evitando sujeiras.

2 - Descongelar alimentos

Chega de colocar a comida de um dia para o outro na geladeira ou pia para descongelar. Alguns alimentos congelados podem ser colocados diretamente na airfryer, que possui um botão voltado para a função.

Dentre estes alimentos adaptáveis estão batatas fritas e nuggets, que não precisam deste descongelamento prévio. No entanto, carnes não são tão recomendadas para a função, a depender do tamanho.

Leia Também:

NONA EDIÇÃO

Festival Tempero Bahia 2026 divulga restaurantes participantes
Festival Tempero Bahia 2026 divulga restaurantes participantes imagem

CULINÁRIA ITALIANA

Festival de risotos do La Pasta Gialla vai até setembro em Salvador
Festival de risotos do La Pasta Gialla vai até setembro em Salvador imagem

GASTRONOMIA

Acarajé lidera lista de pratos imperdíveis para turistas
Acarajé lidera lista de pratos imperdíveis para turistas imagem

3 - Derreter e gratinar queijos

A finalização de uma pizza fica ainda melhor com um queijo derretido e gratinado e algumas airfryers podem ajudar nessa missão. Apesar de não ter um botão específico para a função, os alimentos podem ser recolocados nos aparelhos com um tempo menor, até que a finalização esteja do agrado do cozinheiro, deixando uma crosta gratinada por cima.

4 - Desidratar

Apesar de não ser uma função tão comum, a desidratação de alguns alimentos podem ser realizados em modelos específicos de airfryers. Modelos de marcas como Electrolux possuem botões adaptados para o truque, que é muito utilizado para frutas e legumes.

Ele trabalha com temperaturas mais baixas por períodos prolongados e retira a umidade natural dos alimentos, deixando-os com um aspecto de chips crocantes.

5 - Reaquecer alimentos

Por fim, mas não menos importante, a airfryer pode ser usada para reaquecer alguns alimentos, assim como o aparelho micro-ondas. Algumas marcas já embutem a função, porém ela pode ser feita tranquilamente em fritadeiras normais, tomando sempre cuidado com a quantidade colocada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

airfryer gastronomia tecnologia

Relacionadas

Mais lidas