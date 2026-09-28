Indústria de 83 anos paralisa fábrica e demite funcionários

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Após mais de oito décadas de atuação a Sasazaki vive um dos momentos mais delicados de sua história. A tradicional fabricante de portas e janelas suspendeu a produção e demitiu cerca de 60 funcionários que ainda trabalhavam na empresa em Marília, no interior de São Paulo.

Os desligamentos aconteceram na última sexta-feira, 25, e foram confirmados pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Marília e Região.

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Fundada em 1943, a Sasazaki já chegou a empregar centenas de trabalhadores e se consolidou como uma das principais referências industriais da região. Nos últimos anos, porém, a empresa passou a acumular demissões, interrupções na produção e tentativas de reorganizar as finanças.

Até o momento, não há informação sobre quando as atividades poderão ser retomadas ou se a atual paralisação será definitiva.

Crise se agravou nos últimos anos

Um dos maiores cortes no quadro de funcionários ocorreu em 2019, quando aproximadamente 200 trabalhadores foram demitidos. Na época, a Sasazaki contava com cerca de 600 funcionários.

A situação voltou a se agravar em outubro de 2023, quando a produção foi suspensa e os trabalhadores foram orientados a permanecer em casa. Naquele período, também havia relatos de salários atrasados.

No mês seguinte, a empresa iniciou o pagamento parcelado de parte dos valores pendentes e informou que buscava alternativas para retomar as atividades.

Dívida milionária e recuperação judicial

Em janeiro de 2024, o Grupo Sasazaki entrou com pedido de recuperação judicial, declarando uma dívida de aproximadamente R$ 35,16 milhões.

Entre os fatores apontados pela companhia para explicar a crise estavam a queda nas vendas, as dificuldades de acesso ao crédito e a empréstimos e divergências entre os sócios. A empresa também mencionou os impactos econômicos provocados pela pandemia e pela guerra entre Rússia e Ucrânia.

Na ocasião, o então presidente do Conselho de Administração, Leonardo Kozo Sasazaki, citou ainda o aumento dos custos, a retração do consumo e os juros elevados como fatores que pressionaram as operações.

Meses antes do pedido de recuperação judicial, duas consultorias especializadas em reestruturação empresarial haviam sido contratadas para auxiliar na reorganização das atividades e das finanças.

De lamparinas a portas e janelas

A história da Sasazaki começou em 1943 com a fabricação artesanal de lamparinas. Ao longo das décadas, a companhia ampliou sua atuação e passou a ser conhecida nacionalmente pela produção de portas e janelas de aço e alumínio.

A empresa também acompanhou diferentes períodos da economia de Marília, atravessando os ciclos do algodão e do café, a industrialização do município e posteriormente o crescimento da construção civil.

A trajetória da companhia se confunde ainda com a de diferentes gerações de trabalhadores da cidade. Agora, com a produção suspensa e a demissão dos funcionários que ainda permaneciam na fábrica, o futuro de uma das marcas mais tradicionais da indústria local permanece indefinido.