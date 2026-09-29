Gigante de alimentos do Brasil alcança US$ 500 milhões no exterior

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A Seara, marca da gigante JBS, alcançou um faturamento de US$ 500 milhões no Oriente Médio em 2025, entre as duas fábricas na Arábia Saudita e uma nos Emirados Árabes Unidos. A marca consolida a força da multinacional brasileira no mercado árabe.

Os produtos no padrão halal (conforme as regras islâmicas) são vendidos para o varejo, o atacado e o setor de alimentação (foodservice)

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Segundo a companhia, o resultado no ano passado reflete a combinação entre produção local, distribuição e oferta de produtos desenvolvidos para os hábitos e preferências dos consumidores da região.

“O Oriente Médio é um mercado que conhecemos há mais de 30 anos e onde construímos um negócio relevante para a Seara. Produzir localmente nos aproxima dos consumidores e nos permite desenvolver produtos mais conectados aos seus hábitos e preferências”, afirma William Barbosa, CEO da Seara para o Oriente Médio e o Norte da África.

Novas fábricas e planos de expansão

Os investimentos realizados nos últimos anos impulsionaram a produção local, segundo a empresa. Em operação desde 2025, a fábrica de Jeddah, na Arábia Saudita, integra o plano de US$ 85 milhões em investimentos da JBS no país.

A expansão incluiu uma parceria estratégica com a Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment (Entaj) para lançar uma linha de frangos inteiros e outros cortes de aves na Arábia Saudita.

A expansão em Jeddah tem impacto direto no mercado de trabalho, com a geração de 500 empregos diretos, levando o quadro total da JBS na Arábia Saudita para cerca de 950 colaboradores.

Além disso, a previsão é que a unidade alcance uma produção de 30 mil toneladas até o fim de 2026. Além do mercado saudita, a fábrica abastece países como Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos.

A nova fábrica, que opera desde 2025, já exporta para outros países da região, como Kuwait, Omã e Emirados Árabes. Com a expansão em andamento, vai duplicar sua produção ainda neste ano. O projeto está alinhado aos objetivos do programa Visão Saudita 2030, plano do país para produção local, segurança alimentar e crescimento das exportações não relacionadas ao petróleo.

Padrão Halal JBS

A JBS atua no país há mais de 30 anos com a exportação de aves dentro dos rigorosos requisitos de qualidade e padrões halal. Com os investimentos recentes, a empresa vem construindo um ecossistema de produção integrado na Arábia Saudita.