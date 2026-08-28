Rede de supermercados vai distribuir vales-compras e prêmio de R$ 700 mil na Bahia

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O Atakarejo promoverá uma ação com mais de R$ 700 mil em prêmios entre os dias 31 de agosto e 30 de setembro. A rede presenteará os clientes com centenas de vales-compras no valor de R$ 750, além de seis superprêmios de R$ 32 mil.

A ação faz parte das comemorações do aniversário de 32 anos do Atakarejo. Todas as 54 lojas da rede participarão da campanha.

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Como participar da ação?

A partir do dia 31 de agosto, a ação vale para cada compra a partir de R$ 100, o cliente poderá cadastrar a nota fiscal no site aniversarioatakarejo.com.br e concorrer a todos os prêmios. Os consumidores poderão participar mais de uma vez da campanha.

Além disso, ao cadastrarem a nota fiscal, os clientes já poderão saber se ganharam o vale-compra no valor de R$ 750. Enquanto os sorteios dos 6 prêmios de R$ 32 mil serão feitos ao longo do mês de setembro, seguindo divulgação da Loteria Federal.

A ação também terá a participação de marcas participantes, o que pode dobrar as chances de ganhar as premiações.

Entre as marcas participantes estão: Sadia, Nestlé, Marilan, Colgate Total, Stella Pure Gold, Michelob, Fofura Baby, Neve, Ekobom, São Braz, Yoki, Seara, União, Palmeiron, Itaipava, Omo, Comfort, Maizena, Ypê, Coca-Cola, A Iogurteria Nestlé, Melitta, Huggies, Glade e Amstel.

Além de Listerine, Teiú, Downy, Old Parr, Santa Clara, Baly, Dona Benta, Império, Dentalclean, Heinz, Nivea, Hershey's, Aurora, Uau, Ingleza, Enerup, Elseve, Qualimax, Bauducco, Docile, Santa Helena, Forno de Minas, Dori, Maratá, Tirolez, Above, CCGL, Dragão e Itambé.