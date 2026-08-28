Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

Rede de supermercados vai distribuir vales-compras e prêmio de R$ 700 mil na Bahia

Promoção acontece em todas as lojas da rede

Agatha Victoria Reis
Por
Atakarejo promoverá ação
Atakarejo promoverá ação - Foto: Divulgação

O Atakarejo promoverá uma ação com mais de R$ 700 mil em prêmios entre os dias 31 de agosto e 30 de setembro. A rede presenteará os clientes com centenas de vales-compras no valor de R$ 750, além de seis superprêmios de R$ 32 mil.

A ação faz parte das comemorações do aniversário de 32 anos do Atakarejo. Todas as 54 lojas da rede participarão da campanha.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Propaganda na TV: Jerônimo e ACM Neto apostam em biografias na estreia
Propaganda na TV: Jerônimo e ACM Neto apostam em biografias na estreia imagem

NESTA SEXTA-FEIRA

Do Largo do Guarani ao Plano Inclinado: confira trajeto de Lula em Salvador
Do Largo do Guarani ao Plano Inclinado: confira trajeto de Lula em Salvador imagem

DESCASO

Quijingue despacha crianças por incapacidade de cumprir estatuto
Quijingue despacha crianças por incapacidade de cumprir estatuto imagem

Como participar da ação?

A partir do dia 31 de agosto, a ação vale para cada compra a partir de R$ 100, o cliente poderá cadastrar a nota fiscal no site aniversarioatakarejo.com.br e concorrer a todos os prêmios. Os consumidores poderão participar mais de uma vez da campanha.

Além disso, ao cadastrarem a nota fiscal, os clientes já poderão saber se ganharam o vale-compra no valor de R$ 750. Enquanto os sorteios dos 6 prêmios de R$ 32 mil serão feitos ao longo do mês de setembro, seguindo divulgação da Loteria Federal.

A ação também terá a participação de marcas participantes, o que pode dobrar as chances de ganhar as premiações.

Entre as marcas participantes estão: Sadia, Nestlé, Marilan, Colgate Total, Stella Pure Gold, Michelob, Fofura Baby, Neve, Ekobom, São Braz, Yoki, Seara, União, Palmeiron, Itaipava, Omo, Comfort, Maizena, Ypê, Coca-Cola, A Iogurteria Nestlé, Melitta, Huggies, Glade e Amstel.

Além de Listerine, Teiú, Downy, Old Parr, Santa Clara, Baly, Dona Benta, Império, Dentalclean, Heinz, Nivea, Hershey's, Aurora, Uau, Ingleza, Enerup, Elseve, Qualimax, Bauducco, Docile, Santa Helena, Forno de Minas, Dori, Maratá, Tirolez, Above, CCGL, Dragão e Itambé.

Atakarejo
Atakarejo - Foto: Divulgação
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Atakarejo Bahia promoção

Relacionadas

Mais lidas