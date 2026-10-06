SALVADOR
“Ameaça!”: Sindicato reage ao fim do pagamento em dinheiro nos ônibus de Salvador
Presidente do sindicato afirmou que a categoria precisa acompanhar de perto a mudança da Prefeitura
Nesta semana, a prefeitura de Salvador oficializou o fim gradual do pagamento em dinheiro nos ônibus da capital baiana. A decisão acendeu um alerta entre os rodoviários, que temem a perda de postos de trabalho dos cobradores, que podem ficar sem função.
Ao portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Fábio Primo, afirmou que a categoria teme impactos sobre os cobradores com a mudança anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).
Segundo Primo, a retirada do dinheiro dos coletivos pode representar uma ameaça aos empregos. "Esse é o nosso receio”, declarou o presidente do sindicato ao ser questionado sobre a possibilidade de prejuízos para os cobradores.
Sindicato fala em risco para mais de 3 mil postos
Questionado se a medida representa uma modernização do transporte ou uma ameaça aos empregos, Fábio Primo foi direto: “Uma ameaça”.
O presidente do sindicato afirmou ainda que a categoria precisa acompanhar de perto a implementação da mudança. Segundo ele, são mais de 3 mil postos de trabalho ligados aos cobradores e qualquer alteração no sistema que possa colocar essas vagas em risco deve ser discutida de forma ampla, especialmente pelos impactos sociais.
“Precisamos ficar atentos e entender que são mais de 3 mil postos de trabalho e que qualquer mudança no sistema de transporte que venha acontecer e coloque esses postos de trabalho em risco tem que ter uma discussão ampla, principalmente na questão social”, afirmou.
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“Terá luta”, diz presidente do sindicato
Sobre uma possível redução no número de cobradores pelas empresas, Primo afirmou que o sindicato pretende se mobilizar e negociar caso isso aconteça.
O presidente disse ainda que a estratégia dependerá da conjuntura, mas deixou claro que haverá reação: “Depende muito da conjuntura do momento. O que posso garantir a você é que terá luta”.
O que diz a prefeitura?
A Semob determinou a substituição progressiva do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus de Salvador. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial do Município e prevê que a retirada do pagamento em espécie ocorrerá gradualmente, com definição das linhas que deixarão de aceitar dinheiro a bordo.
A mudança começa pelo BRT, que já opera sem cobradores, e inclui a implementação do pagamento por QR Code. A previsão divulgada é de que, caso a solução seja bem aceita, ela seja posteriormente ampliada para outros ônibus do sistema.
A discussão, porém, ultrapassa a forma de pagamento da passagem e envolve o futuro dos trabalhadores que atualmente atuam como cobradores. Para o sindicato, qualquer alteração que possa afetar esses profissionais precisa ser debatida antes de avançar.