“Ameaça!”: Sindicato reage ao fim do pagamento em dinheiro nos ônibus de Salvador

Nesta semana, a prefeitura de Salvador oficializou o fim gradual do pagamento em dinheiro nos ônibus da capital baiana. A decisão acendeu um alerta entre os rodoviários, que temem a perda de postos de trabalho dos cobradores, que podem ficar sem função.



Ao portal A TARDE, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Salvador, Fábio Primo, afirmou que a categoria teme impactos sobre os cobradores com a mudança anunciada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

Segundo Primo, a retirada do dinheiro dos coletivos pode representar uma ameaça aos empregos. "Esse é o nosso receio”, declarou o presidente do sindicato ao ser questionado sobre a possibilidade de prejuízos para os cobradores.

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Sindicato fala em risco para mais de 3 mil postos

Questionado se a medida representa uma modernização do transporte ou uma ameaça aos empregos, Fábio Primo foi direto: “Uma ameaça”.

O presidente do sindicato afirmou ainda que a categoria precisa acompanhar de perto a implementação da mudança. Segundo ele, são mais de 3 mil postos de trabalho ligados aos cobradores e qualquer alteração no sistema que possa colocar essas vagas em risco deve ser discutida de forma ampla, especialmente pelos impactos sociais.

“Precisamos ficar atentos e entender que são mais de 3 mil postos de trabalho e que qualquer mudança no sistema de transporte que venha acontecer e coloque esses postos de trabalho em risco tem que ter uma discussão ampla, principalmente na questão social”, afirmou.





“Terá luta”, diz presidente do sindicato

Sobre uma possível redução no número de cobradores pelas empresas, Primo afirmou que o sindicato pretende se mobilizar e negociar caso isso aconteça.

O presidente disse ainda que a estratégia dependerá da conjuntura, mas deixou claro que haverá reação: “Depende muito da conjuntura do momento. O que posso garantir a você é que terá luta”.

O que diz a prefeitura?

A Semob determinou a substituição progressiva do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus de Salvador. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial do Município e prevê que a retirada do pagamento em espécie ocorrerá gradualmente, com definição das linhas que deixarão de aceitar dinheiro a bordo.

A mudança começa pelo BRT, que já opera sem cobradores, e inclui a implementação do pagamento por QR Code. A previsão divulgada é de que, caso a solução seja bem aceita, ela seja posteriormente ampliada para outros ônibus do sistema.

A discussão, porém, ultrapassa a forma de pagamento da passagem e envolve o futuro dos trabalhadores que atualmente atuam como cobradores. Para o sindicato, qualquer alteração que possa afetar esses profissionais precisa ser debatida antes de avançar.