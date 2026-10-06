Pituba e outros 4 bairros terão corte de energia nesta terça (06/10)

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Pituba e outros quatro bairros de Salvador terão corte temporário de energia nesta terça-feira, 6, devido à uma suspensão programada. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será suspenso entre 7h e 16h.

Ao longo do dia, também serão afetados Plataforma, Cabula, Caminho das Árvores e Fazenda Grande do Retiro.

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Segundo a Neoenergia, as suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

Quais trechos dos bairros terão cortes de energia?

Plataforma

Endereços afetados: Travessa 1 David Veloso, 48, 34, 52, 18, 35, 23, 20, 30, 31, 46, 27, 26, 17, 44, 1, 32, 38, 15, 22, 25, 33, 36 e 29; Rua Alto do Luso, 184, 9998, 71, 138, 182, 188, 75, 61, 63, 186, 77, 59, 1, 65, 73, 67 e 69; Rua Clarice Oliveira, 16, 3, 7, 11 e 26; Rua David Veloso, 15, 31, 20, 16, 41, 14, 26, 18, 21, 19, 25, 11, 7, 40, 17, 9, 23, 27, 13 e 24; Rua Planalto Real, 37 e 61; Travessa David Veloso, 16; Rua das Pedrinhas, 27; Travessa 2 Real, 37; Travessa 1 Real, 15; Rua Real, 67 e 62; Avenida Afrânio Peixoto.

Horário: das 10h às 16h.

Cabula

Endereços afetados: Rua Silveira Martins, 433, 558, 555, 552, 556 e 9.

Horário: das 10h às 16h.

Caminho das Árvores

Endereços afetados: Avenida Tancredo Neves, 274.

Horário: das 10h às 16h.

Fazenda Grande do Retiro

Endereços afetados: Rua das Acácias, 9.

Horário: das 10h às 16h.

Pituba

Endereços afetados: Avenida Manoel Dias da Silva, 1975.

Horário: das 7h às 15h.

Por que a suspensão de energia é necessária em Salvador?

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando a energia é suspensa em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: