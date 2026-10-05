Vídeo: incêndio assusta moradores em bairro de Salvador

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Um incêndio atingiu uma casa no Baixo Tubo, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 5. As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para controlar o fogo.

Bombeiros atuam no local

Segundo informações iniciais, o imóvel foi atingido pelas chamas e a área foi cercada para auxiliar no trabalho das equipes e evitar a aproximação de pessoas.

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Até o momento, não há registro de feridos em decorrência do incêndio.





Causa ainda é desconhecida

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber as circunstâncias da ocorrência, mas não recebeu retorno até a atualização desta matéria.

As equipes permanecem no local para conter as chamas e realizar o trabalho de rescaldo.

Confira o vídeo: