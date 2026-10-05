Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Vídeo: incêndio assusta moradores em bairro de Salvador

Até o momento, não há registro de feridos em decorrência do incêndio

Evellyn Teixeira
Por
Um incêndio atingiu uma casa no Baixo Tubo, em Salvador
Um incêndio atingiu uma casa no Baixo Tubo, em Salvador - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um incêndio atingiu uma casa no Baixo Tubo, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 5. As chamas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para controlar o fogo.

Bombeiros atuam no local

Segundo informações iniciais, o imóvel foi atingido pelas chamas e a área foi cercada para auxiliar no trabalho das equipes e evitar a aproximação de pessoas.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Até o momento, não há registro de feridos em decorrência do incêndio.

Leia Também:

SALVADOR

Árvore derrubada por morador de rua cai sobre fiação em Castelo Branco
Árvore derrubada por morador de rua cai sobre fiação em Castelo Branco imagem

MERCADO EM MOVIMENTO

Projeto gratuito capacita comerciantes no Mercado São Miguel
Projeto gratuito capacita comerciantes no Mercado São Miguel imagem

ELEIÇÕES 2026

Mesária é presa por votar no lugar de policial militar em Salvador
Mesária é presa por votar no lugar de policial militar em Salvador imagem

Causa ainda é desconhecida

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber as circunstâncias da ocorrência, mas não recebeu retorno até a atualização desta matéria.

As equipes permanecem no local para conter as chamas e realizar o trabalho de rescaldo.

Confira o vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Corpo de Bombeiro Incêndio Salvador

Relacionadas

Mais lidas