MERCADO EM MOVIMENTO
Projeto gratuito capacita comerciantes no Mercado São Miguel
Projeto Mercado em Movimento oferta cursos de gestão e evento gratuito no dia 31 de outubro
O programa Empreenda Salvador apresenta nesta terça-feira, 6, às 9h, o projeto 'Mercado em Movimento'. A ação ocorre no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, com patrocínio da prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec).
A iniciativa estabelece uma ocupação de dois meses no espaço público. O cronograma prevê cursos de capacitação empresarial, letramento digital, ações de vendas e programação cultural para fortalecer os negócios locais.
Cursos de capacitação para comerciantes
Durante o evento de lançamento, os organizadores detalham o calendário de atividades e iniciam a mobilização para duas formações voltadas aos empreendedores:
- Maratona empreendedora: capacitação dividida em três ciclos práticos. O conteúdo abrange gestão de negócios, organização, comunicação e planejamento para o crescimento sustentável.
- Ative sua rede: módulo focado em letramento digital. O treinamento orienta sobre o uso de plataformas digitais para divulgação de produtos, relacionamento com clientes e aumento de vendas.
As atividades formativas relacionam-se diretamente com os desafios cotidianos de gestão e divulgação enfrentados pelos comerciantes da região.
Evento gratuito e programação cultural
No dia 31 de outubro, o Mercado São Miguel sedia uma programação aberta ao público ao longo de todo o dia. As atividades englobam:
- Aulas abertas
- Apresentações de capoeira
- Shows musicais e manifestações culturais
- Atividades recreativas para o público infantil
A programação busca ampliar o tempo de permanência do público no local, gerar novas oportunidades comerciais e estimular o consumo nos estabelecimentos do mercado.
Serviço
- Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 9h
- Local: Mercado São Miguel – Baixa dos Sapateiros, Salvador
- Realização: programa Empreenda Salvador e Semdec
Evento Cultural e Comercial
- Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)
- Local: Mercado São Miguel – Baixa dos Sapateiros, Salvador
- Entrada: Gratuita