Projeto gratuito capacita comerciantes no Mercado São Miguel

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O programa Empreenda Salvador apresenta nesta terça-feira, 6, às 9h, o projeto 'Mercado em Movimento'. A ação ocorre no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, com patrocínio da prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec).

A iniciativa estabelece uma ocupação de dois meses no espaço público. O cronograma prevê cursos de capacitação empresarial, letramento digital, ações de vendas e programação cultural para fortalecer os negócios locais.

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Cursos de capacitação para comerciantes

Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros - Foto: Otvio Santos/ SECOM PMS

Durante o evento de lançamento, os organizadores detalham o calendário de atividades e iniciam a mobilização para duas formações voltadas aos empreendedores:

Maratona empreendedora : capacitação dividida em três ciclos práticos. O conteúdo abrange gestão de negócios, organização, comunicação e planejamento para o crescimento sustentável.

: capacitação dividida em três ciclos práticos. O conteúdo abrange gestão de negócios, organização, comunicação e planejamento para o crescimento sustentável. Ative sua rede : módulo focado em letramento digital. O treinamento orienta sobre o uso de plataformas digitais para divulgação de produtos, relacionamento com clientes e aumento de vendas.

As atividades formativas relacionam-se diretamente com os desafios cotidianos de gestão e divulgação enfrentados pelos comerciantes da região.

Evento gratuito e programação cultural

Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros - Foto: Otvio Santos/ SECOM PMS

No dia 31 de outubro, o Mercado São Miguel sedia uma programação aberta ao público ao longo de todo o dia. As atividades englobam:

Aulas abertas

Apresentações de capoeira

Shows musicais e manifestações culturais

Atividades recreativas para o público infantil

A programação busca ampliar o tempo de permanência do público no local, gerar novas oportunidades comerciais e estimular o consumo nos estabelecimentos do mercado.

Serviço

Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Mercado São Miguel – Baixa dos Sapateiros, Salvador

Realização: programa Empreenda Salvador e Semdec

Evento Cultural e Comercial