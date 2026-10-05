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MERCADO EM MOVIMENTO

Projeto gratuito capacita comerciantes no Mercado São Miguel

Projeto Mercado em Movimento oferta cursos de gestão e evento gratuito no dia 31 de outubro

Jair Mendonça Jr
Por
Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros
Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros - Foto: Otvio Santos/ SECOM PMS

O programa Empreenda Salvador apresenta nesta terça-feira, 6, às 9h, o projeto 'Mercado em Movimento'. A ação ocorre no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, com patrocínio da prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec).

A iniciativa estabelece uma ocupação de dois meses no espaço público. O cronograma prevê cursos de capacitação empresarial, letramento digital, ações de vendas e programação cultural para fortalecer os negócios locais.

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Cursos de capacitação para comerciantes

Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros
Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros - Foto: Otvio Santos/ SECOM PMS

Durante o evento de lançamento, os organizadores detalham o calendário de atividades e iniciam a mobilização para duas formações voltadas aos empreendedores:

  • Maratona empreendedora: capacitação dividida em três ciclos práticos. O conteúdo abrange gestão de negócios, organização, comunicação e planejamento para o crescimento sustentável.
  • Ative sua rede: módulo focado em letramento digital. O treinamento orienta sobre o uso de plataformas digitais para divulgação de produtos, relacionamento com clientes e aumento de vendas.

As atividades formativas relacionam-se diretamente com os desafios cotidianos de gestão e divulgação enfrentados pelos comerciantes da região.

Evento gratuito e programação cultural

Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros
Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros - Foto: Otvio Santos/ SECOM PMS

No dia 31 de outubro, o Mercado São Miguel sedia uma programação aberta ao público ao longo de todo o dia. As atividades englobam:

  • Aulas abertas
  • Apresentações de capoeira
  • Shows musicais e manifestações culturais
  • Atividades recreativas para o público infantil

A programação busca ampliar o tempo de permanência do público no local, gerar novas oportunidades comerciais e estimular o consumo nos estabelecimentos do mercado.

Serviço

  • Data: 6 de outubro de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 9h
  • Local: Mercado São Miguel – Baixa dos Sapateiros, Salvador
  • Realização: programa Empreenda Salvador e Semdec

Evento Cultural e Comercial

  • Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)
  • Local: Mercado São Miguel – Baixa dos Sapateiros, Salvador
  • Entrada: Gratuita

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baixa dos sapateiros comerciantes Mercado São Miguel

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