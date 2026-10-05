Árvore derrubada por morador de rua cai sobre fiação em Castelo Branco

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Uma árvore de grande porte, derrubada por um morador de rua, caiu sobre os cabos de rede elétrica no bairro de Castelo Branco, em Salvador, nesta segunda-feira, 5. O incidente interrompeu a distribuição de energia elétrica no local.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) informou que a árvore caiu após um morador de rua ter ateado fogo em sua base.

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Com isso, a árvore cedeu e acabou atingindo oscabos de rede elétrica. Equipes da secretaria foram acionadas e direcionadas para o local do incidente. Lá foram realizadas todas as diligências para a retirada da vegetação.

A secretaria informou ainda, ao portal A TARDE, que não possui informações de possíveis feridos no local.

Neoenergia atua no restabelecimento da energia

Além disso, a Neoenergia Coelba informou ao portal A TARDE que equipes seguem atuando no local para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na Rua Genaro de Carvalho.