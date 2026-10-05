SALVADOR
Árvore derrubada por morador de rua cai sobre fiação em Castelo Branco
Incidente interrompeu o fornecimento de energia elétrica da região
Uma árvore de grande porte, derrubada por um morador de rua, caiu sobre os cabos de rede elétrica no bairro de Castelo Branco, em Salvador, nesta segunda-feira, 5. O incidente interrompeu a distribuição de energia elétrica no local.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) informou que a árvore caiu após um morador de rua ter ateado fogo em sua base.
Com isso, a árvore cedeu e acabou atingindo oscabos de rede elétrica. Equipes da secretaria foram acionadas e direcionadas para o local do incidente. Lá foram realizadas todas as diligências para a retirada da vegetação.
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A secretaria informou ainda, ao portal A TARDE, que não possui informações de possíveis feridos no local.
Neoenergia atua no restabelecimento da energia
Além disso, a Neoenergia Coelba informou ao portal A TARDE que equipes seguem atuando no local para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na Rua Genaro de Carvalho.