Salvador terá dias de sol e pouca chuva nesta semana; veja previsão

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Com a temperatura dos últimos dias mais elevada, você deve ter imaginado que uma boa chuva está por vir, mas, por hora, essa interpretação está errada. A primavera já está a todo vapor e o El Niño mostra cada dia mais os seus efeitos.

De acordo com o Climatempo, a maior chance de chuva nesta semana é de apenas 4.8 mm e as temperaturas até o próximo sábado, 10, variam entre 24 e 31 graus.

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Veja a previsão para cada dia da semana

Segunda-feira

Nesta segunda, 05, o sol estará entre nuvens com possibilidade de chuva apenas pela manhã, em algumas regiões. A temperatura mínima é de 24º e a máxima de 31°.

Terça-feira

Durante a terça, 06, sol tem predominância em todos os horários e o céu permanece sem nuvens. O termômetro varia entre 25 e 29 graus.

Quarta-feira

O clima da quarta será muito parecido, sol entre poucas nuvens sem chances de chuva. A temperatura tem mínima de 25° e máxima de 28°.

Quinta-feira

A quinta-feira não terá chuva, o sol permanece firme com algumas nuvens e a temperatura varia entre 25 e 29 graus.

Sexta-feira

Para quem irá "sextar" o clima estará completamente favorável. Apesar de algumas nuvens e algumas pancadas de chuva pela manhã, o sol segue predominante e o termômetro entre 25 e 28 graus.

Sábado

O início do feriadão será de tempo firme. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Temperatura mínima de 25° e máxima 29°.