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Vídeo: Macaco de ex-deputado foge e mobiliza moradores em Salvador

O caso aconteceu em um condomínio de luxo

Evellyn Teixeira
Por
Um macaco que pertence ao ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB) foi resgatado após fugir da residência
Um macaco que pertence ao ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB) foi resgatado após fugir da residência - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um macaco que pertence ao ex-deputado estadual Marcell Moraes (PSDB) foi resgatado nesta segunda-feira, 5, após fugir da residência onde o político está morando, no condomínio Alphaville 2, em Salvador.

Fuga mobilizou moradores

O animal teria escapado durante a manhã e mobilizado moradores do condomínio durante horas. A tentativa de resgate se estendeu até o início da tarde, quando o macaco finalmente foi capturado.

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Não há informações sobre ferimentos no animal ou em moradores durante a ocorrência.

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Quem é Marcell Moraes

Marcell Moraes foi eleito vereador de Salvador pelo PV em 2013 e renunciou ao mandato em 2015. No mesmo ano, foi eleito deputado estadual e posteriormente reeleito para o cargo.

Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a perda do mandato de Marcell Moraes, com a convocação de Tiago Correia (PSDB).

Nas eleições de 2026, Moraes disputou uma vaga para deputado federal pela Bahia, mas não foi eleito. Ele ficou como suplente, com 4.338 votos.

Confira o vídeo:

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fugiu macaco Salvador

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