Ônibus de Salvador vão parar de aceitar dinheiro; veja quando

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Os passageiros do transporte público de Salvador terão que se adaptar a uma mudança na forma de pagar a passagem. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) determinou a substituição gradual do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus da capital baiana.

A medida foi estabelecida em uma portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM), em edição especial entre sábado, 3, e segunda-feira, 5.



A retirada do dinheiro será feita de forma progressiva e as linhas que deixarão de aceitar o pagamento em espécie serão definidas posteriormente.

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Mudança começa pelo BRT

De acordo com o secretário municipal da Mobilidade, Pablo Souza, a implantação começa pelo sistema BRT, que já opera sem cobradores. A previsão é que o pagamento por QR Code seja disponibilizado ainda em outubro.

Segundo o secretário, cerca de 97% dos pagamentos no transporte público de Salvador já são realizados por meios eletrônicos. A prefeitura afirma que a mudança busca aumentar a segurança de passageiros e trabalhadores, reduzir o tempo de embarque e melhorar o controle da arrecadação.





Sistema pode chegar a outros ônibus

O BRT transporta aproximadamente 95 mil passageiros por dia, enquanto o sistema Integra atende cerca de 1 milhão de usuários diariamente.

A intenção da Semob é levar o pagamento por QR Code também para o sistema Integra ainda este ano, caso os testes realizados no BRT tenham resultado positivo.

A prefeitura já havia testado o pagamento por QR Code durante o Carnaval.

Como será possível pagar

A portaria prevê o uso de créditos dos cartões que integram o Salvador Card, incluindo Bilhete Avulso, Bilhete Identificado, Vale Transporte Eletrônico, Vale Transporte Especial e Meia Passagem Estudantil.

Os créditos poderão ser adquiridos por aplicativos, sites, terminais de autoatendimento, postos físicos, estabelecimentos credenciados e outros canais digitais.

Também haverá integração com cartões utilizados no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além do Metropasse, utilizado no transporte coletivo da Região Metropolitana de Salvador.

Mudança terá aviso prévio

Antes que uma linha deixe de aceitar dinheiro, os passageiros deverão ser comunicados com pelo menos 30 dias de antecedência.

A divulgação deverá informar a mudança e apresentar as alternativas disponíveis para compra e recarga dos créditos eletrônicos.

A implantação e a gestão logística da bilhetagem eletrônica ficarão sob responsabilidade do Consórcio Salvador Transcard, que também deverá garantir pontos de comercialização e recarga nas diferentes regiões da cidade.