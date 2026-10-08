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ELEIÇÕES DA ALBA

Ivana Bastos descarta concorrência no PSD pela presidência da Alba

Deputada estadual reeleita afirmou que apenas o nome dela está posto no partido

Ane Catarine e Yuri Abreu
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
A presidente da Alba, Ivana Bastos
A presidente da Alba, Ivana Bastos - Foto: Yuri Abreu Ag. A TARDE
Eleições 2026

A deputada estadual reeleita Ivana Bastos (PSD) afirmou nesta quinta-feira, 8, que apenas o nome dela está posto no partido para disputar a recondução à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme apurado por A TARDE, surgiu nos bastidores a possibilidade de o deputado estadual reeleito Niltinho (PSD) colocar o nome na disputa.

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Questionado, no entanto, o próprio parlamentar declarou apoio à recondução de Ivana para o próximo biênio (2027-2029).

Que eu saiba, apenas o meu nome está posto. Desde o mandato anterior, coloquei meu nome. Acho que não teremos nenhum problema dentro do partido Ivana Bastos - Presidente da Alba

Ivana também afirmou que tem conversado com o presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar, e com o próprio Niltinho sobre a intenção de disputar a eleição para o comando da Casa Legislativa em 2027.

Primeira mulher a comandar a Alba

Ivana Bastos fez história ao se tornar a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia.

O marco ocorreu no início de 2023, quebrando um ciclo de mais de 190 anos de história do Parlamento baiano, composto majoritariamente por homens.

Ela assumiu o posto após o Supremo Tribunal Federal (STF) barrar o terceiro mandato consecutivo de Adolfo Menezes (PSD), por considerar a recondução inconstitucional.

A decisão da Corte foi tomada em 28 de fevereiro, por unanimidade.

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Alba Ivana Bastos

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