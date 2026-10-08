POLÍCIA
Operação contra jogos ilegais bloqueia R$ 84 milhões na Bahia
Operações resultaram em quatro prisões, bloqueio de valores e apreensão de veículos
Duas operações da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), deflagradas nesta quinta-feira, 8, nos municípios de Casa Nova (BA) e São Raimundo Nonato (PI), desarticularam um esquema de jogos ilegais que movimentou mais de R$ 84 milhões.
As operações da PC-BA, nomeadas como “Felis e Influência Oculta” focaram em investigar e reprimir uma organização voltada à:
- Exploração de jogos de azar, como apostas eletrônicas e slots clandestinos;
- Associação criminosa;
- Lavagem de dinheiro na região do Vale do São Francisco e em estados vizinhos.
Quatro pessoas foram presas
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão contra os investigados: dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos.
Todos foram localizados em uma mesma residência, no Centro de Casa Nova, na Bahia. Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.
Bloqueio milionário
Além das prisões, o Poder Judiciário ainda autorizou o bloqueio de contas bancárias e de valores, que totalizaram R$ 84.879.547, cuja origem foi associada à movimentação financeira ilegal identificada nos relatórios de inteligência financeira.
Automóveis, bens de alto padrão e arma também foram apreendidos
Além da quantia bloqueada, durante o cumprimento das medidas cautelares, diversos veículos e bens de alto padrão, uma arma, munições de diversos calibres e celulares ligados aos investigados foram apreendidos.
Conforme as investigações, os itens eram utilizados para ostentar e propagar os jogos ilegais. Entre os materiais apreendidos estão:
- Um automóvel;
- Duas caminhonetes;
- dois quadriciclos;
- Diversos reboques;
- Uma estrutura automotiva de som de alta potência;
- Quatro geradores de energia;
- Uma pistola calibre .40;
- 26 munições de calibre .40;
- Três carregadores de pistola;
- 30 munições de calibre .36;
- Seis celulares.
Como a investigação começou?
As investigações tiveram início após o setor de investigação da Delegacia Territorial (DT/Casa Nova) constatar uma ascensão patrimonial muito grande e incompatível de dois influenciadores digitais atuantes no município.
Sem ligações legais declaradas, os alvos ostentavam viagens internacionais luxuosas, compras de imóveis em condomínios de luxo e frotas de veículos.
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“Os investigados utilizavam o alcance de suas redes sociais para atrair seguidores e apostadores para plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda, hospedadas fora do domínio legal .bet.br e sem controles de idade ou de prevenção à lavagem de dinheiro. Para persuadir o público, divulgavam simulações de falsos ‘ganhos astronômicos’, links dinâmicos e falsas promessas de enriquecimento rápido”, explica o delegado Thiago Pessoa.
A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia por meio das equipes das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Juazeiro (DTs/Casa Nova e Juazeiro), da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro), além do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte).