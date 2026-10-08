Operação contra jogos ilegais bloqueia R$ 84 milhões na Bahia

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Duas operações da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), deflagradas nesta quinta-feira, 8, nos municípios de Casa Nova (BA) e São Raimundo Nonato (PI), desarticularam um esquema de jogos ilegais que movimentou mais de R$ 84 milhões.

As operações da PC-BA, nomeadas como “Felis e Influência Oculta” focaram em investigar e reprimir uma organização voltada à:

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Exploração de jogos de azar , como apostas eletrônicas e slots clandestinos;

, como apostas eletrônicas e slots clandestinos; Associação criminosa;

Lavagem de dinheiro na região do Vale do São Francisco e em estados vizinhos.

Quatro pessoas foram presas

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão contra os investigados: dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos.

Todos foram localizados em uma mesma residência, no Centro de Casa Nova, na Bahia. Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

Bloqueio milionário

Além das prisões, o Poder Judiciário ainda autorizou o bloqueio de contas bancárias e de valores, que totalizaram R$ 84.879.547, cuja origem foi associada à movimentação financeira ilegal identificada nos relatórios de inteligência financeira.

Itens apreendidos na operação - Foto: Divulgação | Cristina Laura / Ascom-PCBA

Automóveis, bens de alto padrão e arma também foram apreendidos

Além da quantia bloqueada, durante o cumprimento das medidas cautelares, diversos veículos e bens de alto padrão, uma arma, munições de diversos calibres e celulares ligados aos investigados foram apreendidos.

Conforme as investigações, os itens eram utilizados para ostentar e propagar os jogos ilegais. Entre os materiais apreendidos estão:

Um automóvel

Duas caminhonetes;

dois quadriciclos;

Diversos reboques;

Uma estrutura automotiva de som de alta potência;

Quatro geradores de energia;

Uma pistola calibre .40;

26 munições de calibre .40;

Três carregadores de pistola;

30 munições de calibre .36;

Seis celulares.

Itens apreendidos na operação - Foto: Divulgação | Cristina Laura / Ascom-PCBA

Como a investigação começou?

As investigações tiveram início após o setor de investigação da Delegacia Territorial (DT/Casa Nova) constatar uma ascensão patrimonial muito grande e incompatível de dois influenciadores digitais atuantes no município.

Sem ligações legais declaradas, os alvos ostentavam viagens internacionais luxuosas, compras de imóveis em condomínios de luxo e frotas de veículos.

“Os investigados utilizavam o alcance de suas redes sociais para atrair seguidores e apostadores para plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda, hospedadas fora do domínio legal .bet.br e sem controles de idade ou de prevenção à lavagem de dinheiro. Para persuadir o público, divulgavam simulações de falsos ‘ganhos astronômicos’, links dinâmicos e falsas promessas de enriquecimento rápido”, explica o delegado Thiago Pessoa.

A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia por meio das equipes das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Juazeiro (DTs/Casa Nova e Juazeiro), da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro), além do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte).