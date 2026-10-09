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Fim de dinheiro nos ônibus de Salvador será debatido em assembleia

Transporte está em fase de substituição progressiva do pagamento por meios eletrônicos

Luiza Nascimento
Por
Ônibus
Ônibus - Foto: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE

Em meio ao debate sobre o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus, o Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador vai convocar uma assembleia para discutir o tema.

A direção se reuniu na quinta-feira, 8, para discutir a medida da Prefeitura de Salvador. Após o encontro, o presidente do sindicato, Fabio Primo, deliberou a realização de uma assembleia geral com os trabalhadores na próxima semana, em dois turnos, na sede da entidade.

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O objetivo é discutir a medida e seus impactos para a categoria, especialmente para os cobradores e as cobradoras. A data e os horários ainda não foram divulgados.

Rodoviários cobram garantia de empregos com o fim do dinheiro nos ônibus

Em outra reunião, ocorrida no início da semana, a Comissão de Negociação do Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador esteve reunida com o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza.

​Durante a audiência, o titular da Semob garantiu à liderança comunitária e trabalhista que a transição para a bilhetagem 100% digital não vai acarretar a demissão de cobradores neste momento.

Apesar da garantia inicial, o sindicato reforçou a importância crucial desses profissionais, hoje defendidos pela categoria sob a nomenclatura de agentes de bordo.

De acordo com a entidade, a atuação desses trabalhadores vai além da arrecadação de tarifas, sendo indispensável para o auxílio operacional ao motorista e no suporte a passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.

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Entenda o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus de Salvador

A Semob determinou a substituição progressiva do pagamento em dinheiro por meios eletrônicos nos ônibus de Salvador. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial do Município e prevê que a retirada do pagamento em espécie ocorrerá gradualmente, com definição das linhas que deixarão de aceitar dinheiro a bordo.

A mudança começa pelo BRT, que já opera sem cobradores, e inclui a implementação do pagamento por QR Code. A previsão divulgada é de que, caso a solução seja bem aceita, ela seja posteriormente ampliada para outros ônibus do sistema.

A discussão, porém, ultrapassa a forma de pagamento da passagem e envolve o futuro dos trabalhadores que atualmente atuam como cobradores. Para o sindicato, qualquer alteração que possa afetar esses profissionais precisa ser debatida antes de avançar.

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