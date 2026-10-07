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HOME > POLÍTICA

REUNIÃO COM SEMOB

Rodoviários cobram garantia de empregos após fim do dinheiro nos ônibus em Salvador

Transição para bilhetagem 100% digital não deve acarretar demissão de cobradores

Rodrigo Tardio
Por
Representação dos rodoviários informou que vai acompanhar de perto os testes do novo modelo
Representação dos rodoviários informou que vai acompanhar de perto os testes do novo modelo - Foto: Divulgação
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​A Comissão de Negociação do Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador esteve reunida, nesta terça-feira, 7, com o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza.

Em pauta, a determinação publicada no Diário Oficial do Município (DOM) que encerra a circulação de dinheiro em espécie no sistema BRT e prevê, em 30 dias, a fase de testes da medida nas linhas convencionais.

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Transição

​Durante a audiência, o titular da Semob garantiu à liderança comunitária e trabalhista que a transição para a bilhetagem 100% digital não vai acarretar a demissão de cobradores neste momento.

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Apesar da garantia inicial, o sindicato reforçou a importância crucial desses profissionais, hoje defendidos pela categoria sob a nomenclatura de agentes de bordo.

De acordo com a entidade, a atuação desses trabalhadores vai além da arrecadação de tarifas, sendo indispensável para o auxílio operacional ao motorista e no suporte a passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.

​A representação dos rodoviários informou que vai acompanhar de perto os testes do novo modelo e vai manter interlocução constante com a prefeitura, orientando a base a permanecer em estado de atenção aos desdobramentos da medida.

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Tags

Bilhetagem Digital BRT Mobilidade Urbana Passageiros com Deficiência rodoviários sindicato

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