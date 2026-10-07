REUNIÃO COM SEMOB
Rodoviários cobram garantia de empregos após fim do dinheiro nos ônibus em Salvador
Transição para bilhetagem 100% digital não deve acarretar demissão de cobradores
A Comissão de Negociação do Sindicato dos Rodoviários Urbanos de Salvador esteve reunida, nesta terça-feira, 7, com o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza.
Em pauta, a determinação publicada no Diário Oficial do Município (DOM) que encerra a circulação de dinheiro em espécie no sistema BRT e prevê, em 30 dias, a fase de testes da medida nas linhas convencionais.
Transição
Durante a audiência, o titular da Semob garantiu à liderança comunitária e trabalhista que a transição para a bilhetagem 100% digital não vai acarretar a demissão de cobradores neste momento.
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Apesar da garantia inicial, o sindicato reforçou a importância crucial desses profissionais, hoje defendidos pela categoria sob a nomenclatura de agentes de bordo.
De acordo com a entidade, a atuação desses trabalhadores vai além da arrecadação de tarifas, sendo indispensável para o auxílio operacional ao motorista e no suporte a passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.
A representação dos rodoviários informou que vai acompanhar de perto os testes do novo modelo e vai manter interlocução constante com a prefeitura, orientando a base a permanecer em estado de atenção aos desdobramentos da medida.