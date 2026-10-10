Estádio histórico é colocado à venda para construção de nova arena bilionária

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O Valencia, da Espanha, iniciou o processo de venda do terreno do Estádio Mestalla, sua antiga casa, para levantar recursos destinados à construção do Nou Mestalla. O novo estádio tem previsão de inauguração em 2027 e capacidade para mais de 70 mil torcedores.

Segundo o portal NSC Total, a negociação busca ajudar o clube a quitar um empréstimo de curto prazo firmado com o banco de investimentos Goldman Sachs. O projeto da nova arena envolve financiamento estimado em 322 milhões de euros, valor equivalente a mais de R$ 2 bilhões.

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A consultoria imobiliária espanhola CBRE foi contratada para buscar investidores interessados na área de 90 mil metros quadrados. O projeto prevê a demolição completa do antigo estádio e a construção de um complexo com edifícios residenciais e comerciais.

A venda do terreno, no entanto, depende da conclusão do novo estádio, já que o Valencia não pode se desfazer do Mestalla antes de terminar a construção da nova arena.



Foto: Lázaro de la Peña, Valencia CF

Obras ficaram paralisadas por quase 15 anos

O Nou Mestalla começou a ser construído em 2007, com a proposta de se tornar um dos estádios mais modernos do mundo. As obras, porém, foram interrompidas em 2009, em meio à crise financeira enfrentada pelo clube espanhol.

Na época, o Valencia acumulava dívidas bilionárias e teve dificuldades para obter financiamento. A construção ficou abandonada por quase 15 anos, com parte da estrutura já erguida, e o local passou a ser conhecido como um dos maiores estádios fantasmas do mundo.

Os trabalhos foram retomados oficialmente em janeiro de 2025. Atualmente, a obra avança para a instalação da cobertura, considerada uma das etapas mais complexas do projeto.

O antigo Mestalla é apontado como a segunda praça esportiva mais antiga do futebol espanhol. A venda do terreno faz parte da estratégia financeira do clube para viabilizar a mudança para a nova casa.