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Estádio histórico é colocado à venda para construção de nova arena bilionária

Inauguração está prevista para 2027 com capacidade para mais de 70 mil torcedores

Victoria Isabel
Por
Projeto da nova arena envolve financiamento estimado em 322 milhões de euros
Projeto da nova arena envolve financiamento estimado em 322 milhões de euros - Foto: Lázaro de la Peña, Valencia CF

O Valencia, da Espanha, iniciou o processo de venda do terreno do Estádio Mestalla, sua antiga casa, para levantar recursos destinados à construção do Nou Mestalla. O novo estádio tem previsão de inauguração em 2027 e capacidade para mais de 70 mil torcedores.

Segundo o portal NSC Total, a negociação busca ajudar o clube a quitar um empréstimo de curto prazo firmado com o banco de investimentos Goldman Sachs. O projeto da nova arena envolve financiamento estimado em 322 milhões de euros, valor equivalente a mais de R$ 2 bilhões.

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A consultoria imobiliária espanhola CBRE foi contratada para buscar investidores interessados na área de 90 mil metros quadrados. O projeto prevê a demolição completa do antigo estádio e a construção de um complexo com edifícios residenciais e comerciais.

A venda do terreno, no entanto, depende da conclusão do novo estádio, já que o Valencia não pode se desfazer do Mestalla antes de terminar a construção da nova arena.

Imagem ilustrativa da imagem Estádio histórico é colocado à venda para construção de nova arena bilionária
Foto: Lázaro de la Peña, Valencia CF

Obras ficaram paralisadas por quase 15 anos

O Nou Mestalla começou a ser construído em 2007, com a proposta de se tornar um dos estádios mais modernos do mundo. As obras, porém, foram interrompidas em 2009, em meio à crise financeira enfrentada pelo clube espanhol.

Na época, o Valencia acumulava dívidas bilionárias e teve dificuldades para obter financiamento. A construção ficou abandonada por quase 15 anos, com parte da estrutura já erguida, e o local passou a ser conhecido como um dos maiores estádios fantasmas do mundo.

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Os trabalhos foram retomados oficialmente em janeiro de 2025. Atualmente, a obra avança para a instalação da cobertura, considerada uma das etapas mais complexas do projeto.

O antigo Mestalla é apontado como a segunda praça esportiva mais antiga do futebol espanhol. A venda do terreno faz parte da estratégia financeira do clube para viabilizar a mudança para a nova casa.

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