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Up - Altas Aventuras: homem voa mais de 300 km com quase 100 balões de hélio

Cena inusitada relembra filme de sucesso da Disney

Daniel Genonadio
Por
Jonathan Trappe faz voos com balões de hélio desde 2008
Jonathan Trappe faz voos com balões de hélio desde 2008 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O fim 'Up - Altas Aventuras', lançado em 2009, conta a história de um idoso que usa centenas de balões para viajar com a sua casa rumo à América do Sul. Na vida real, o piloto Jonathan Trappe, de 53 anos, percorreu mais de 300 quilômetros em linha reta suspenso por uma cesta presa a 94 grandes balões de hélio em uma cena qu relembrou o sucesso da Disney.

A cena aconteceu nos Estados Unidos, mais precisamente durante o Albuquerque International Balloon Fiesta, no Novo México, no último fim de semana. A estrutura usada pelo piloto foi batizada como “The Fiesta Cluster” e foi usada para uma viagem de mais de 300 km até o Arizona.

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O voo de Jonathan Trappe foi a participação de um conjunto desse tipo no tradicional festival de balões de Albuquerque. “É uma espécie de forma de voo de fantasia, muito colorida, com todos esses balões diferentes. Mas também é algo muito sério”, afirmou o piloto ao site KRQE.

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Piloto experiente

Apesar da cena lembrar o filme 'Up - Altas Aventuras', Jonathan Trappe começou a realizar voos com conjuntos desse tipo em 2008. Em uma de suas primeiras experiências, utilizou uma cadeira de escritório como assento e chegou a 14 mil pés de altitude. Ele também realizou voos com conjuntos de balões sobre os Alpes franceses.

“Ter feito isso de forma segura, legal e ainda assim realizado aquela fantasia de voo que pretendíamos foi uma verdadeira sensação de realização”, afirmou ao relembrar o primeiro voo com a cadeira de escritório.

Nos quase 20 anos de experiência em voos do tipo, Jonathan Trappe já permaneceu no ar por até 13 horas, marca que ele considera um recorde mundial. Também já atingiu 18 mil pés de altitude, o equivalente a aproximadamente 5,5 mil metros.

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Como funciona o voo?

No voo realizado no último final de semana, o piloto utilizou 94 grandes balões de hélio presos a uma estrutura localizada acima da cesta em que viajava.

Enquanto está no solo, sacos de areia ajudam a manter o conjunto estabilizado. Após o início do voo, o controle da altitude é respnsabilidade do piloto, que precisa diminuir a sustentação e iniciar a descida perfurando individualmente alguns balões.

A técnica exige precisão do piloto, que perfura os balões a milhares de metros de altura.

“Você pega uma faca, escolhe um dos balões e o perfura. É um pouco demais para a estrutura na primeira vez que você faz isso. O balão falha catastroficamente, estoura e libera uma quantidade medida de gás. Enquanto faz isso, você está a 10 mil pés [cerca de 3 mil metros] acima do solo, olhando para baixo”, afirmou.

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