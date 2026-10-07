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CONFUSÃO

Faxineiro recebe R$ 3 milhões por engano, não devolve e vai parar na Justiça

Empresa realizou pagamento errado para o funcionário

Franciely Gomes
Por
O homem será obriagdoa devolver o valor
O homem será obriagdoa devolver o valor - Foto: Ilustrativa | Magnific

Um pagamento errado virou caso de Justiça em Atlanta, nos Estados Unidos. Um faxineiro recebeu cerca de US$ 620 mil,equivalente a R$ 3,1 milhões na cotação atual, como parte de seu salário na MARTA, agência de transporte público, e foi indiciado pela empresa.

Segundo informações divulgadas pelo Atlanta News First, a empresa tentou contatar o homem três meses depois para explicar o erro de depósito, que aconteceu em abril deste ano, mas recebeu uma resposta negativa por parte dele.

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Após a tentativa sem resolução, a agência entrou com uma ação civil para tentar recuperar o valor. No entanto, a retomada do depósito total pode não ser possível, fazendo a empresa recorrer a mecanismos de cobrança judicial para buscar bens equivalentes.

A MARTA informou que o funcionário responsável pelo pagamento o faxineiro não fazem mais parte da empresa. Eles também alegaram que estão treinando novamente a equipe e reforçando procedimentos internos para evitar outros erros deste tipo.

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O faxineiro pode ser preso por não devolver o dinheiro?

A ação de ficar com o dinheiro que não lhe pertence é considerada crime. Embora o erro não tenha sido do destinatário, a legislação americana determina que o dinheiro ainda pertence ao remetente original ou ao banco, e o recebedor não tem o direito legal de utilizá-lo.

Devido a isso, o ex-funcionário poderá eventualmente enfrentar uma acusação criminal mediante a justiça estadunidense e ser obrigado a devolver o valor com juros e correções.

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estados unidos justiça

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