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Restaurante famoso é investigado por vender prato com carne suspeita

Estabelecimento está em funcionamento há quase 70 anos

Agatha Victoria Reis
Por
Restaurante famoso na Turquia
Restaurante famoso na Turquia - Foto: Reprodução| Freepik

Um restaurante famoso na Turquia entrou na mira do governo após uma análise detectar um tipo diferente de carne em um recheio vendido como bovino. Localizado em Osmangazi, na cidade de Bursa, o estabelecimento envolvido é o Acı Dayı Cantık Salonu, em funcionamento há quase 70 anos.

O restaurante foi incluído na lista de produtos considerados adulterados ou impróprios pelo Ministério da Agricultura e Florestas da Turquia. De acordo com dados oficiais divulgados pela imprensa turca, uma amostra foi coletada no restaurante em 8 de junho de 2026.

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O produto identificado como um “recheio cru de cantik - carne bovina”, apontou a presença de carne de animal solípede, classificação que engloba equídeos como cavalos e burros.

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O registro oficial, no entanto, não identificou qual foi a espécie encontrada. Embora a carne tenha sido associada a animais como cavalo ou burro, o dado apenas confirma a presença de carne de animal de casco único.

O que diz o restaurante?

Com a conclusão do resultado, o restaurante questionou a fiscalização. Segundo Mete Pideci, representante do estabelecimento, os produtos são comprados de fornecedores registrados e possuem notas fiscais sobre as carnes utilizadas.

O representante ainda questiona os aspectos relacionados à coleta da amostra e os procedimentos adultos durante a análise laboratorial.

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    Acı Dayı Cantık Salonu |
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O restaurante ainda informou que recorreu à Justiça e abriu um processo no 2º Tribunal Administrativo de Bursa para contestar o resultado. Até o momento, não existe uma indicação de uma decisão judicial definitiva sobre o caso.

O que é o recheio catik?

Tradicional da culinária Bursa, o prato costuma ser comparado a uma pequena pizza aberta ou uma esfiha. A massa recebe recheios variados, sendo o recheio com carne moída uma das mais populares.

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