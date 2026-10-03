Apple manda clientes trocarem iPhone 18 Pro Max após falha grave no aparelho

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A Apple informou que alguns usuários do iPhone 18 Pro Max precisarão trocar o aparelho após uma falha fazer com que os celulares perdessem completamente o acesso à rede móvel da AT&T, nos Estados Unidos.

O problema impede os clientes afetados de utilizar vários serviços, como:

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fazer ligaçõe;

, usar a internet móvel;

enviar ou receber mensagens de texto.

sem uma conexão Wi-Fi, os aparelhos ficam praticamente sem acesso aos principais serviços de comunicação.

Segundo a Apple, a falha atinge um “pequeno número” de usuários do iPhone 18 Pro Max conectados à rede da operadora. A empresa não revelou quantos aparelhos apresentaram o problema.

“Identificamos um problema que afeta um pequeno número de usuários do iPhone 18 Pro Max na rede da AT&T, que pode fazer com que o aparelho perca o serviço e fique impossibilitado de realizar ligações”, informou um porta-voz da empresa à Bloomberg News.

O problema surge poucas semanas após a chegada do aparelho ao mercado. Nos Estados Unidos, o iPhone 18 Pro Max é vendido a partir de US$ 1.299.

Apple lança atualização

Para impedir que novos usuários sejam afetados, a Apple disponibilizou uma atualização das configurações da operadora e também lançou o iOS 27.0.1.

A atualização das configurações deverá ser instalada automaticamente nos aparelhos conectados à AT&T ao longo dos próximos 14 dias. A Apple, no entanto, recomenda que os usuários instalem imediatamente todas as atualizações de software disponíveis.

Também é possível verificar manualmente as configurações do aparelho acessando “Ajustes”, “Geral” e, em seguida, “Sobre”.

Celulares já afetados precisam ser trocados

Para os aparelhos que já apresentaram a falha, porém, a atualização não é suficiente. Segundo a empresa, esses usuários precisarão substituir o iPhone por uma nova unidade, diretamente com a Apple ou com a AT&T.

O problema foi relatado especificamente no iPhone 18 Pro Max comercializado nos Estados Unidos. O modelo utiliza um modem celular fabricado pela Qualcomm.

Outras versões da nova geração, incluindo o iPhone 18 Pro, utilizam o modem C2, desenvolvido pela própria Apple. Até o momento, os relatos do problema envolvendo a rede da AT&T estão concentrados no modelo Pro Max.