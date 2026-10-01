Pais serão avisados com quem filhos estão conversando no WhatsApp; saiba como

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A Meta, dona do WhatsApp, anunciou nesta quarta-feira, 30, novos recursos de controle parental para permitir que pais, mães e responsáveis acompanhem mais de perto a forma como adolescentes usam o aplicativo.

Entre as novidades, os responsáveis receberão avisos sobre com quem o adolescente está conversando. Também serão enviadas notificações quando o jovem for adicionado ou sair de um grupo ou quando um grupo do qual ele participa adicionar vários novos integrantes.

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Os responsáveis ainda poderão definir quem pode ver a foto de perfil do adolescente e quem pode adicioná-lo a grupos.

Outra possibilidade será escolher o tipo de experiência de Inteligência Artificial da Meta disponível para o adolescente. A configuração poderá seguir o padrão para maiores de 13 anos ou uma opção mais restrita, com conteúdo limitado.

Todas as configurações só poderão ser alteradas por meio de um PIN definido pelo responsável.

Apesar dos novos mecanismos de acompanhamento, o conteúdo das conversas e das ligações continuará privado e protegido por criptografia de ponta a ponta, segundo a Meta.

A empresa informou ainda que trabalha no desenvolvimento de novos controles parentais a partir de pedidos feitos por famílias.

Controle parental

As novas ferramentas chegam em um cenário de ampliação das regras de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente estabeleceu normas para redes sociais, jogos e aplicativos.

Entre as medidas previstas está a adoção de mecanismos de controle parental por meio da vinculação de contas. As empresas também devem criar mecanismos para averiguar a idade dos usuários e bloquear conteúdos impróprios.

A legislação ainda estabelece restrições à coleta excessiva de dados de menores e ao rastreamento de comportamentos para a sugestão de produtos e serviços.

Como habilitar o controle parental no WhatsApp