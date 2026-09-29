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Pré-venda de novo God of War começa nesta terça-feira (29); veja preços
God of War Laufey, jogo exclusivo do PlayStation 5, será lançado somente em 2027
A pré-venda da sequência da saga de jogos de videogame, God of War, “Laufey” iniciou nesta terça-feira, 29, em lojas de varejo como Amazon e Mercado Livre, na edição base, custando mais de R$ 350 com opções de desconto em pagamento a vista e parcelado.
O videogame produzido pela Santa Monica Studio é exclusivo para o PlayStation 5, como é o padrão dos jogos da saga God of War.
Veja os preços da pré-venda do God of War Laufey
Atualmente, a venda antecipada do jogo está sendo feita em varejistas como Amazon e Mercado Livre com ofertas de pagamento e parcelamento.
Preços na Amazon
Na Amazon, o jogo está listado custando R$ 371, com 7% de desconto caso o comprador pague à vista no Pix ou NuPay, Além disso, ele pode optar por parcelar em até 7x de R$ 57 sem juros, no total parcelado de R$ 399.
Valores no Mercado Livre
Já no Mercado Livre, o jogo também se encontra custando R$ 371, com 6% de desconto no Pix, ou R$ 399 em 7x de R$ 57 sem juros, e 7% de desconto com saldo no Mercado Pago.
Pré-venda na PlayStation Store
Além das varejistas, o jogo também está disponível para compra antecipada na própria loja oficial da PlayStation, custando R$ 399 na edição padrão.
Caso a pessoa opte por comprar a versão base do jogo na pré-venda, ele vai receber alguns itens extras, como:
- Conjunto de Armadura Último Desejo
- Aparência de Folhas Douradas do Phranque (cosmético)
- Pacote de recursos do jogo
Além dela, o videogame apresenta a versão “Digital Deluxe” que garante alguns outros itens a mais pelo preço de R$455,90.
Os itens adicionais são:
- Minilivro de Arte Digital
- Trilha Sonora Digital
- Equipamentos Alquimia Sombria
- Pacote de Recursos do Jogo
Quando será o lançamento do God of War Laufey?
O novo God of War Laufey será oficialmente lançado no dia 16 de fevereiro de 2027, exclusivamente para PS5, tanto na versão digital, quanto física.
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Veja mais detalhes sobre o God of War Laufey
O novo jogo da saga God of War terá como protagonista Faye, segunda esposa de Kratos, protagonista histórico da saga e mãe de Atreus, que atua como protagonista junto do pai nos últimos dois jogos da franquia.
Nesta nova jornada, a desenvolvedora busca aumentar o universo da saga ao incorporar divindades de diferentes tradições mitológicas.
Durante o trailer exibido no evento State of Play de junho, foi possível identificar novas divindades inseridas ao universo do videogame, como:
- Sekhmet, deusa da mitologia egípcia associada à guerra, à vingança e à medicina;
- Begtse, divindade protetora ligada ao Budismo Tibetano, com origens na mitologia pré-budista da Mongólia, frequentemente retratada como um poderoso senhor da guerra.
Vale ressaltar que as pessoas que comprarem o novo jogo da saga God of War de forma antecipada terão alguns bônus disponibilizados, como o acesso antecipado.