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Pré-venda de novo God of War começa nesta terça-feira (29); veja preços

God of War Laufey, jogo exclusivo do PlayStation 5, será lançado somente em 2027

Gustavo Zambianco
Por
Capa do novo God of War Laufey
Capa do novo God of War Laufey - Foto: Divulgação | PlayStation

A pré-venda da sequência da saga de jogos de videogame, God of War, “Laufey” iniciou nesta terça-feira, 29, em lojas de varejo como Amazon e Mercado Livre, na edição base, custando mais de R$ 350 com opções de desconto em pagamento a vista e parcelado.

O videogame produzido pela Santa Monica Studio é exclusivo para o PlayStation 5, como é o padrão dos jogos da saga God of War.

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Veja os preços da pré-venda do God of War Laufey

Atualmente, a venda antecipada do jogo está sendo feita em varejistas como Amazon e Mercado Livre com ofertas de pagamento e parcelamento.

Preços na Amazon

Na Amazon, o jogo está listado custando R$ 371, com 7% de desconto caso o comprador pague à vista no Pix ou NuPay, Além disso, ele pode optar por parcelar em até 7x de R$ 57 sem juros, no total parcelado de R$ 399.

Valores no Mercado Livre

Já no Mercado Livre, o jogo também se encontra custando R$ 371, com 6% de desconto no Pix, ou R$ 399 em 7x de R$ 57 sem juros, e 7% de desconto com saldo no Mercado Pago.

Arte conceitual do God of War Laufey
Arte conceitual do God of War Laufey - Foto: Divulgação | PlayStation

Pré-venda na PlayStation Store

Além das varejistas, o jogo também está disponível para compra antecipada na própria loja oficial da PlayStation, custando R$ 399 na edição padrão.

Caso a pessoa opte por comprar a versão base do jogo na pré-venda, ele vai receber alguns itens extras, como:

  • Conjunto de Armadura Último Desejo
  • Aparência de Folhas Douradas do Phranque (cosmético)
  • Pacote de recursos do jogo
Pré-venda do God of War Laufey
Pré-venda do God of War Laufey - Foto: Divulgação | PlayStation

Além dela, o videogame apresenta a versão “Digital Deluxe” que garante alguns outros itens a mais pelo preço de R$455,90.

Os itens adicionais são:

  • Minilivro de Arte Digital
  • Trilha Sonora Digital
  • Equipamentos Alquimia Sombria
  • Pacote de Recursos do Jogo
Pacote de pré-venda da edição Deluxe do God of War Laufey
Pacote de pré-venda da edição Deluxe do God of War Laufey - Foto: Divulgação | PlayStation

Quando será o lançamento do God of War Laufey?

O novo God of War Laufey será oficialmente lançado no dia 16 de fevereiro de 2027, exclusivamente para PS5, tanto na versão digital, quanto física.

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Veja mais detalhes sobre o God of War Laufey

O novo jogo da saga God of War terá como protagonista Faye, segunda esposa de Kratos, protagonista histórico da saga e mãe de Atreus, que atua como protagonista junto do pai nos últimos dois jogos da franquia.

Nesta nova jornada, a desenvolvedora busca aumentar o universo da saga ao incorporar divindades de diferentes tradições mitológicas.

Durante o trailer exibido no evento State of Play de junho, foi possível identificar novas divindades inseridas ao universo do videogame, como:

  • Sekhmet, deusa da mitologia egípcia associada à guerra, à vingança e à medicina;
  • Begtse, divindade protetora ligada ao Budismo Tibetano, com origens na mitologia pré-budista da Mongólia, frequentemente retratada como um poderoso senhor da guerra.

Vale ressaltar que as pessoas que comprarem o novo jogo da saga God of War de forma antecipada terão alguns bônus disponibilizados, como o acesso antecipado.

Veja o trailer do novo God of War Laufey

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Tags

pré-venda videogame

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