Pré-venda de novo God of War começa nesta terça-feira (29); veja preços

Siga o A TARDE no Google

A pré-venda da sequência da saga de jogos de videogame, God of War, “Laufey” iniciou nesta terça-feira, 29, em lojas de varejo como Amazon e Mercado Livre, na edição base, custando mais de R$ 350 com opções de desconto em pagamento a vista e parcelado.

O videogame produzido pela Santa Monica Studio é exclusivo para o PlayStation 5, como é o padrão dos jogos da saga God of War.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja os preços da pré-venda do God of War Laufey

Atualmente, a venda antecipada do jogo está sendo feita em varejistas como Amazon e Mercado Livre com ofertas de pagamento e parcelamento.

Preços na Amazon

Na Amazon, o jogo está listado custando R$ 371, com 7% de desconto caso o comprador pague à vista no Pix ou NuPay, Além disso, ele pode optar por parcelar em até 7x de R$ 57 sem juros, no total parcelado de R$ 399.

Valores no Mercado Livre

Já no Mercado Livre, o jogo também se encontra custando R$ 371, com 6% de desconto no Pix, ou R$ 399 em 7x de R$ 57 sem juros, e 7% de desconto com saldo no Mercado Pago.

Arte conceitual do God of War Laufey - Foto: Divulgação | PlayStation

Pré-venda na PlayStation Store

Além das varejistas, o jogo também está disponível para compra antecipada na própria loja oficial da PlayStation, custando R$ 399 na edição padrão.

Caso a pessoa opte por comprar a versão base do jogo na pré-venda, ele vai receber alguns itens extras, como:

Conjunto de Armadura Último Desejo

Aparência de Folhas Douradas do Phranque (cosmético)

Pacote de recursos do jogo

Pré-venda do God of War Laufey - Foto: Divulgação | PlayStation

Além dela, o videogame apresenta a versão “Digital Deluxe” que garante alguns outros itens a mais pelo preço de R$455,90.

Os itens adicionais são:

Minilivro de Arte Digital

Trilha Sonora Digital

Equipamentos Alquimia Sombria

Pacote de Recursos do Jogo

Pacote de pré-venda da edição Deluxe do God of War Laufey - Foto: Divulgação | PlayStation

Quando será o lançamento do God of War Laufey?

O novo God of War Laufey será oficialmente lançado no dia 16 de fevereiro de 2027, exclusivamente para PS5, tanto na versão digital, quanto física.

Veja mais detalhes sobre o God of War Laufey

O novo jogo da saga God of War terá como protagonista Faye, segunda esposa de Kratos, protagonista histórico da saga e mãe de Atreus, que atua como protagonista junto do pai nos últimos dois jogos da franquia.

Nesta nova jornada, a desenvolvedora busca aumentar o universo da saga ao incorporar divindades de diferentes tradições mitológicas.

Durante o trailer exibido no evento State of Play de junho, foi possível identificar novas divindades inseridas ao universo do videogame, como:

Sekhmet , deusa da mitologia egípcia associada à guerra, à vingança e à medicina;

, deusa da mitologia egípcia associada à guerra, à vingança e à medicina; Begtse , divindade protetora ligada ao Budismo Tibetano, com origens na mitologia pré-budista da Mongólia, frequentemente retratada como um poderoso senhor da guerra.

Vale ressaltar que as pessoas que comprarem o novo jogo da saga God of War de forma antecipada terão alguns bônus disponibilizados, como o acesso antecipado.

Veja o trailer do novo God of War Laufey