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Parece casa: Claro abre loja interativa em shopping de Salvador

Unidade é uma das mais modernas que a empresa tem em termos de conceito

Edvaldo Sales
Por
Unidade é uma das mais modernas que a empresa tem em termos de conceito
Unidade é uma das mais modernas que a empresa tem em termos de conceito - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A Claro inaugurou, nesta sexta-feira, 25, uma loja conceito no Shopping Bela Vista, em Salvador. O intuito é reforçar a sua estratégia e oferecer um atendimento cada vez mais personalizado.

Ao portal A TARDE, o diretor da Claro para a regional Bahia e Sergipe, Marco Aurélio Neves Alves, explicou que essa é uma das lojas mais modernas que a empresa tem em termos de conceito e de layout.

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“A gente está trazendo essa novidade para Salvador, é a mesma loja do Salvador Shopping que foi inaugurada no ano passado, que trazemos agora para o Bela Vista”, falou.

A unidade reúne tecnologia, interatividade e as principais soluções de telecomunicações da operadora em um ambiente pensado para proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes.

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O que o cliente vai encontrar na loja?

Segundo o diretor, a ideia é aproximar o cliente da tecnologia. “É possível observar que é uma loja que está tudo ao alcance da mão, seja um acessório, nossa solução de TV ou a solução de banda larga fixa. A gente fala tanto da parte de mobilidade quanto da parte dos produtos residenciais, aproximando o usuário da tecnologia”, destacou.

Queremos, de fato, ter um atendimento diferenciado, proporcionar uma melhor experiência para o cliente e atender bem. No fim do dia, esse é o grande objetivo da Claro em uma área estratégica para o nosso negócio.
Diretor da Claro para a regional Bahia e Sergipe, Marco Aurélio Neves Alves
Diretor da Claro para a regional Bahia e Sergipe, Marco Aurélio Neves Alves - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A loja totalmente reformulada oferece o modelo de atendimento ágil, personalizado e conectado da Claro, disponibilizando facilidades como totens deautoatendimento capazes de solucionar até 70% das demandas presenciais.

A unidade conta também com diferentes formatos de atendimento (express e consultivo) e o Espaço Claro Multi, onde os clientes podem conhecer, na prática, a experiência da Casa Conectada.

A loja foi projetada para garantir acessibilidade universal, com cuidados ergonômicos, ampla circulação e múltiplas formas de comunicação, em conformidade com o Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA).

Bahia como mercado estratégico

Marco Aurélio enfatizou que a Bahia é um mercado estratégico para a Claro. “Pela nossa receita e pela relevância do negócio aqui para a operação da Claro no Brasil”, disse.

“Em Salvador, a Claro é líder na telefonia móvel. Essa é a nossa oitava loja própria, além de 22 franquias, estamos falando de 30 lojas em Salvador e Região Metropolitana”, listou.

O diretor destacou que, na Bahia, essa é a décima loja com esse conceito de aproximar o cliente da tecnologia, “sejam lojas próprias ou franquias, porque a gente não está inaugurando apenas lojas próprias, tem todos os franqueados que estão adaptando suas lojas para esse conceito novo”.

Unidade é uma das mais modernas que a empresa tem em termos de conceito
Unidade é uma das mais modernas que a empresa tem em termos de conceito - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Pets são bem-vindos

Pensado para despertar todos os sentidos, o novo espaço foi desenvolvido para ser acolhedor tanto para clientes quanto para seus pets.

“A ideia é ter uma loja super agradável. Sabemos que hoje muitos shoppings de Salvador permitem o deslocamento do cliente com o seu pet. Às vezes, ele entra na loja e não tem onde ficar com o pet. O grande objetivo foi esse, de proporcionar esse ambiente agradável. Até para que o cliente possa passar mais tempo dentro da loja”, explicou o diretor da Claro para a regional Bahia e Sergipe.

Pets são bem-vindos
Pets são bem-vindos - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

A loja conta também com um perfume, moodboard sonoro exclusivos e espaço para café. A unidade ainda reúne iniciativas que fazem parte do compromisso da Claro com a sustentabilidade e a responsabilidade social, como o Instituto Claro, o programa Energia da Claro e o Claro Recicla.

“O objetivo é tornar um ambiente que o cliente se sinta como se estivesse no sofá de casa e que ele possa ter mais tempo conosco para que a gente possa apresentar soluções”, finalizou.

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Tags

claro tecnologia

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