Claro inaugura loja conceito em shopping de Salvador

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Na próxima sexta-feira, 25, a Claro inaugura uma loja conceito no Shopping Bela Vista, em Salvador, com o intuito de reforçar a sua estratégia e de oferecer um atendimento cada vez mais personalizado.

A unidade reúne tecnologia, interatividade e as principais soluções de telecomunicações da operadora em um ambiente pensado para proporcionar uma experiência diferenciada aos clientes.

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A loja totalmente reformulada oferece o modelo de atendimento ágil, personalizado e conectado da Claro, disponibilizando facilidades como totens de autoatendimento capazes de solucionar até 70% das demandas presenciais.

A unidade conta também com diferentes formatos de atendimento (express e consultivo) e o Espaço Claro Multi, onde os clientes podem conhecer, na prática, a experiência da Casa Conectada.

O diretor da Claro para a regional Bahia e Sergipe, Marco Aurélio Neves Alves, celebra a reinauração da loja com o novo conceito adotado pela operadora. “Estamos muito felizes com a inauguração desta nova loja com o novo conceito no Shopping Bela Vista, em Salvador, uma cidade extremamente estratégica para a Claro. Nosso objetivo é oferecer um espaço inovador e tecnológico, onde os clientes possam vivenciar, na prática, uma vida mais conectada, seja por meio da banda larga ou do 5G da Claro, além de contar com os melhores devices e hubs de conteúdo mais completos do mercado“ afirma.

A loja foi projetada para garantir acessibilidade universal, com cuidados ergonômicos, ampla circulação e múltiplas formas de comunicação, em conformidade com o Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA).

Pensado para despertar todos os sentidos, o novo espaço foi desenvolvido para ser acolhedor tanto para clientes quanto para seus pets.

A loja conta com um perfume, moodboard sonoro exclusivos e espaço para café. A unidade também reúne iniciativas que fazem parte do compromisso da Claro com a sustentabilidade e a responsabilidade social, como o Instituto Claro, o programa Energia da Claro e o Claro Recicla.

