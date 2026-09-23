EUA cortam cota de açúcar brasileiro e redistribuem 56 mil toneladas

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Os Estados Unidos reduziram a cota de açúcar brasileiro que poderá entrar no país com tarifa menor no próximo ano fiscal. Cerca de 56 mil toneladas antes destinadas ao Brasil foram redistribuídas nesta quarta-feira, 23, a outros países.

Os EUA confirmaram que o Brasil terá direito a exportar 100 mil toneladas de açúcar bruto de cana dentro da cota tarifária no ano fiscal de 2027. O volume representa uma redução de 35,9% em relação ao período anterior.

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A redistribuição foi anunciada pelo USTR (Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos), que informou quais países receberão as toneladas retiradas da parcela brasileira. A nova cota começa a valer em outubro e terá duração de um ano.

Como funciona a cota de açúcar brasileiro nos EUA?

Os Estados Unidos estabelecem anualmente uma cota de importação de 1,1 milhão de toneladas de açúcar bruto de cana, conforme compromissos assumidos junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).

O açúcar que entra dentro desse limite está sujeito a uma tarifa reduzida. Já as exportações que ultrapassam a cota enfrentam uma tarifa de aproximadamente US$ 340 por tonelada.

Em julho, o governo Trump havia anunciado a redução da parcela brasileira para o ano fiscal de 2027. Em agosto, a Folha de S.Paulo informou que um alto funcionário de Washington havia condicionado a possível devolução da cota a “propostas comerciais satisfatórias”.

A decisão divulgada nesta quarta-feira confirmou, porém, que a quantidade retirada do Brasil será distribuída entre outros fornecedores.

Quais países receberam a cota retirada do Brasil?

A República Dominicana ficou com a maior parcela redistribuída, recebendo 11.931 toneladas. As Filipinas aparecem em seguida, com 9.151 toneladas.

O anúncio do USTR define a distribuição das cerca de 56 mil toneladas que anteriormente estavam destinadas ao Brasil.

As novas cotas tarifárias entram em vigor em outubro e permanecerão válidas durante o ano fiscal seguinte.

Quanto açúcar o Brasil exporta para os EUA?

Apesar da redução da cota, o Brasil exporta aos Estados Unidos um volume superior ao limite que recebe para as vendas com tarifa reduzida.

Segundo dados da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia), o país exportou 292,4 mil toneladas de açúcar bruto para os EUA no ano passado.

A diferença entre a cota e o volume total exportado ocorre porque parte do açúcar brasileiro chega ao mercado americano fora do limite tarifário preferencial.

A cota é preenchida principalmente por produtores do Nordeste, enquanto o açúcar exportado acima desse volume vem, sobretudo, do Sudeste, região onde a colheita é mais mecanizada.

O que acontece com o açúcar brasileiro fora da cota?

O produto que ultrapassa a cota já enfrenta uma tarifa de aproximadamente US$ 340 por tonelada para entrar no mercado americano.

Além dessa cobrança, o açúcar brasileiro também está sujeito às medidas comerciais adicionais adotadas pelo governo Trump.

Segundo as informações divulgadas, as exportações realizadas fora da cota estão sujeitas a sobretaxas cumulativas de 37,5%, aplicadas com base em duas investigações comerciais conduzidas pelo USTR.

Já o açúcar que permanece dentro da cota brasileira terá uma tarifa adicional de 25%, referente a uma das investigações comerciais.

Na prática, a redução da quantidade que pode entrar com a tarifa específica da cota ocorre em um cenário no qual o produto brasileiro também enfrenta cobranças adicionais para acessar o mercado americano.