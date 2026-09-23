Receita libera consulta ao lote de R$ 1 bilhão da restituição do IR; veja como consultar

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A consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de setembro vai ser liberada pela Receita Federal nesta quarta-feira, 23, às 9h.

A verificação do recurso, que contempla mais de 412 mil contribuintes que caíram na malha fina este ano, pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita, na aba ‘Meu Imposto de Renda’.

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No total, serão distribuídos R$ 1,2 bilhão. Desse valor, R$ 466 milhões serão destinados a contribuintes prioritários, sendo:

9.250 idosos acima de 80 anos;

59.722 cidadãos entre 60 e 79 anos;

7.341 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

19.699 trabalhadores cuja maior fonte de renda é o magistério.

Além disso, 281.609 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade, mas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento por Pix. Já outros 34.565 depósitos serão destinados a contribuintes não prioritários.

Até quando vai acontecer o pagamento da restituição?

A Receita Federal afirmou que o pagamento da restituição será feito no dia 30 de setembro, na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda.

Se o crédito não for depositado por algum motivo, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o beneficiário deve fazer um novo agendamento para o recebimento do recurso.

O cronograma de lotes regulares do Imposto de Renda 2026 já foi cumprido, com o pagamento do quarto e último lote em agosto.

Os lotes residuais são pagos após o término dos lotes regulares e destinam-se a restituições que foram processadas posteriormente, devido a retificações ou outras correções na declaração.