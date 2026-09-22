Como projeto de moda de dupla de amigos virou gigante de 188 lojas

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Em 2006, dois amigos de infância iniciaram um projeto no mercado de moda. A iniciativa surgiu após a observação de um padrão de consumo em uma academia.

Os sócios, sem experiência anterior no setor, desenvolveram uma coleção inicial de bermudas e camisetas, comercializada inicialmente entre conhecidos na praia. O nome escolhido para o negócio foi Reserva

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Loja da Reserva - Foto: Divulgação

Expansão nacional e faturamento bilionário

Após o esgotamento da primeira coleção, os fundadores deixaram seus empregos e estabeleceram um ateliê na Gávea, Rio de Janeiro, em 2007. O objetivo era iniciar as vendas no atacado.

A operação expandiu-se nas duas décadas seguintes. Atualmente, a companhia totaliza 188 unidades, incluindo lojas próprias e franquias. Estes pontos de venda estão distribuídos por mais de 100 cidades brasileiras, segundo dados da Azzas 2154.

Os dados financeiros demonstram a evolução do negócio. Em 2020, a empresa foi vendida para a então Arezzo&Co por R$ 715 milhões. Naquele ano, o faturamento superou a marca de R$ 300 milhões. Em 2025, a receita bruta atingiu R$ 1,4 bilhão.

Bahia como mercado estratégico

O estado da Bahia consolidou-se como uma praça relevante na operação da marca. Atualmente, a Bahia representa o terceiro maior mercado da Reserva no Brasil, tornando-se um território estratégico para os planos de expansão da companhia.

Tecnologia e inovação no varejo

Para sustentar o crescimento, a empresa investiu na estruturação de processos operacionais com o uso de tecnologia. A companhia desenvolveu o AiHub, uma plataforma de inovação proprietária.

A ferramenta é utilizada por diversas áreas e possibilitou a ampliação da capacidade diária de produção de conteúdos de 45 para 100 produtos. Além disso, a empresa criou o Finance Flow, um sistema para a gestão e acompanhamento financeiro das produções, centralizando dados de orçamentos, pagamentos, fornecedores e documentação.