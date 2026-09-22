Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

ECONOMIA

Crédito de R$ 16,8 milhões ajuda restaurantes baianos a manter negócio

Setor é marcado por custos com insumos, equipamentos, funcionários e aluguel

Luiza Nascimento
Por
Maquinona do Ifood Pago
Maquinona do Ifood Pago - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Para restaurantes baianos, sobretudo pequenos, ter acesso a crédito pode fazer diferença não apenas na hora de expandir o negócio, mas também para manter as contas em dia e garantir o funcionamento da operação.

Em um setor marcado por custos com insumos, equipamentos, funcionários e aluguel, recursos financeiros podem ajudar empreendedores a atravessar períodos de maior pressão e colocar planos de crescimento em prática.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, a dificuldade de conseguir financiamento é um dos desafios enfrentados por pequenos negócios que, com menor estrutura financeira, acabam tendo pouco acesso a linhas tradicionais de crédito.

Desta forma, empreendedores podem recorrer a alternativas que ofereçam recursos de forma mais acessível e adequada à realidade do estabelecimento, como é o caso do iFood Pago.

A estratégia funciona como uma espécie de banco dos restaurantes, e oferece diversos produtos e serviços financeiros como conta digital, soluções de crédito e formas de pagamento, como a Maquinona de cartões de pagamento, que por meio da tecnologia de Inteligência Artificial (IA) auxilia os restaurantes.

Durante o iFood Move 2026, realizado em São Paulo, nos dias 16 e 17 de setembro, foi anunciado um investimento de R$ 24 bilhões no Brasil. Na ocasião, o acesso a crédito para restaurantes apareceu como destaque no quesito iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos negócios.

"Cerca de 30% dos desembolsos de crédito estão ligados à região Nordeste, então, 20% desses R$ 24 bilhões estão destinados à região", explicou o CEO do Ifood, Diego Barreto, durante coletiva.

Diego Barreto, CEO do Ifood
Diego Barreto, CEO do Ifood - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

Restaurantes baianos recebem R$ 16,8 milhões

A proposta é disponibilizar recursos que possam ser utilizados pelos empreendedores de acordo com as necessidades da operação. Entre agosto de 2025 e agosto deste ano, o iFood Pago concedeu R$ 16,8 milhões em crédito para restaurantes baianos.

Dados da pesquisa Ipsos-Ipec apontam que 63% dos empreendedores que acessaram crédito pelo iFood Pago não conseguiram aprovação no sistema financeiro tradicional.

"Todos os restaurantes que estão operando com a gente, que têm pelo menos seis meses de operação, já têm uma linha de crédito pré-aprovada. Toda a modelagem de crédito dele é feita em cima da operação real do que está acontecendo com o restaurante", explicou o CEO do iFood Pago, Bruno Henrique, durante coletiva de imprensa.

Bruno Henrique, CEO do Ifood Pago
Bruno Henrique, CEO do Ifood Pago - Foto: Divulgação

Leia Também:

SALVADOR

Rodoviários de Salvador avaliam greve pelo fim da escala 6x1 após sindicato da RMS aderir
Rodoviários de Salvador avaliam greve pelo fim da escala 6x1 após sindicato da RMS aderir imagem

NOVIDADES

Governo muda regras do Pix e cria bloqueio de 5 anos; saiba o que muda
Governo muda regras do Pix e cria bloqueio de 5 anos; saiba o que muda imagem

ELEIÇÕES 2026

Moraes em jatinho ligado a Vorcaro vira arma de Flávio contra Lula
Moraes em jatinho ligado a Vorcaro vira arma de Flávio contra Lula imagem

Na prática, o dinheiro pode ser destinado a diferentes objetivos, como compra de equipamentos, reforma do estabelecimento, aquisição de estoque, capital de giro ou investimentos para ampliar a capacidade de atendimento.

Para um restaurante de pequeno porte, ter capital disponível também pode significar maior capacidade de planejamento. Em vez de adiar uma compra necessária ou recorrer a alternativas com custos mais altos, o empreendedor passa a contar com recursos para organizar o fluxo financeiro e fazer investimentos no momento considerado mais adequado.

No entanto, o crédito não representa apenas uma ferramenta de expansão. Em negócios com margens apertadas, o acesso a recursos pode ajudar a preservar a operação diante de despesas inesperadas ou períodos de menor movimento.

O Cartão iFood Pago, solução voltada a ampliar o acesso ao crédito digital para PMEs, registrou entre maio e julho, que mercados e atacados concentraram 65% do volume de transações e 57% do valor total movimentado. Os dados indicam que o meio de pagamento é utilizado principalmente para reposição de estoque e compra de insumos.

Cartão iFood Pago
Cartão iFood Pago - Foto: Divulgação/iFood

Para os pequenos empreendedores, a mudança amplia o número de ferramentas disponíveis para administrar o negócio e pode facilitar decisões que vão desde a manutenção da operação até novos investimentos.

Anunciada como embaixadora do iFood Pago, a empreendedora, investidora e jornalista baiana, Monique Evelle, conversou com o portal A TARDE sobre o convite. A parceria visa para levar educação financeira estruturada a micro e pequenos empreendedores do setor de alimentação.

"As pessoas precisam se acostumar a dar certo. E precisam ver cada vez mais outras pessoas que se parecem com a gente, com sotaques, que não sejam só de São Paulo, do sudeste, falando tranquilamente de dinheiro. Quando a gente fala de finanças, sobretudo com mulheres negras, mulheres empreendedoras, a gente já vai para o lugar da dor. Mas se estão dando certo, por que a gente não celebra isso? Então, que bom que eu sou parceira do iFood Pago, para propagar essa mensagem", disse.

Monique Evelle em entrevista ao portal A TARDE
Monique Evelle em entrevista ao portal A TARDE - Foto: Ag. A TARDE

*Repórter viajou para São Paulo, à convite do Ifood.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia ifood restaurantes baianos

Relacionadas

Mais lidas