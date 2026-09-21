Moraes em jatinho ligado a Vorcaro vira arma de Flávio contra Lula

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A campanha do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), avalia levar ao horário eleitoral nesta semana o vídeo que mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, desembarcando de um jatinho operado por uma empresa ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master.

Segundo informações do jornal O Globo, a ideia é usar as imagens como um novo elemento visual para reforçar os ataques de Flávio ao ministro e a associação que o candidato vem fazendo entre Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Entenda

Flávio acusa o governo federal e os ministros indicados por Lula de atuarem como uma “tropa de choque” para proteger Alexandre de Moraes, que foi indicado ao STF pelo ex-presidente Michel Temer.

O episódio que deu origem à acusação foi uma votação no plenário do STF que acabou adiando a análise de um pedido de investigação contra o ministro no âmbito do caso que envolve o Banco Master.

O que mostra o vídeo

As imagens mostram Moraes e a mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, desembarcando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2025.

O casal aparece saindo de um Legacy 650, de prefixo PP-NLR, operado pela Prime Aviation, empresa que teve ligação com Vorcaro.

Após a divulgação das imagens, o escritório Barci de Moraes confirmou que contratou serviços de táxi aéreo da Prime Aviation em determinadas ocasiões.