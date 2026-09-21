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ELEIÇÕES 2026

Moraes em jatinho ligado a Vorcaro vira arma de Flávio contra Lula

Campanha do candidato do PL avalia expor vídeo no horário eleitoral

Ane Catarine
Por
Flávio Bolsonaro avalia usar vídeo de Moraes em jatinho ligado a Vorcaro no horário eleitoral
Flávio Bolsonaro avalia usar vídeo de Moraes em jatinho ligado a Vorcaro no horário eleitoral - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

A campanha do senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), avalia levar ao horário eleitoral nesta semana o vídeo que mostra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, desembarcando de um jatinho operado por uma empresa ligada ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master.

Segundo informações do jornal O Globo, a ideia é usar as imagens como um novo elemento visual para reforçar os ataques de Flávio ao ministro e a associação que o candidato vem fazendo entre Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Entenda

Flávio acusa o governo federal e os ministros indicados por Lula de atuarem como uma “tropa de choque” para proteger Alexandre de Moraes, que foi indicado ao STF pelo ex-presidente Michel Temer.

O episódio que deu origem à acusação foi uma votação no plenário do STF que acabou adiando a análise de um pedido de investigação contra o ministro no âmbito do caso que envolve o Banco Master.

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O que mostra o vídeo

As imagens mostram Moraes e a mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, desembarcando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 22 de agosto de 2025.

O casal aparece saindo de um Legacy 650, de prefixo PP-NLR, operado pela Prime Aviation, empresa que teve ligação com Vorcaro.

Após a divulgação das imagens, o escritório Barci de Moraes confirmou que contratou serviços de táxi aéreo da Prime Aviation em determinadas ocasiões.

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Alexandre de Moraes Banco MAster Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro

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