GTA 6 pode ficar fora do ‘Oscar dos videogames’ de 2026; saiba motivo

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Um dos jogos de videogame mais esperados de 2026, o GTA 6 pode ficar fora da disputa do “Oscar dos Videogames” deste ano, e o motivo é a sua data de lançamento tardia, marcada para 19 de novembro.

Mesmo que a organização do evento ainda não tenha apresentado o prazo de elegibilidade deste ano, é normal a janela se encerrar na primeira quinzena de novembro, o que colocaria o tão esperado jogo da Rockstar próximo ou até depois do período de corte.

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O que é o “Oscar dos Videogames”?

A premiação do “The Game Awards”, popularmente conhecida como “Oscar dos Videogames”, acontece tradicionalmente em dezembro e reúne os principais jogos de videogame lançados no ano para eleger o melhor de várias categorias.

No ano de 2026, o evento está previsto para acontecer no dia 10 de dezembro em um teatro em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Uma transmissão gratuita será disponibilizada para os fãs ao redor do mundo acompanharem a premiação

The Game Awards - Foto: Divulgação | The Game Awards

Vale ressaltar que, mesmo que o GTA 6 não esteja elegível para competir em 2026, o título ainda pode concorrer no ano seguinte, a depender das regras definidas pela organização.

Quais jogos concorrem no “Oscar dos Videogames” de 2026?

Caso o GTA 6 consiga estar apto para participar da votação de 2026, ele estaria disputando contra grandes títulos, como:

Resident Evil Requiem;

Phantom Blade Zero;

Gears of War: E-Day;

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

1 de 4 Resident Evil Requiem | Foto: Divulgação | Capcom

2 de 4 Phantom Blade Zero | Foto: Divulgação | S-Game

3 de 4 Gears of War: E-Day | Foto: Divulgação | The Coalition

4 de 4 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake | Foto: Divulgação | Nintendo

Lançamento tardio pode ser o culpado da inelegibilidade do GTA 6

A principal questão sobre a participação ou não do GTA 6 no The Game Awards está no tempo em que os jurados terão para avaliarem o título antes da votação.

Isso se dá porque, no ano passado, o prazo de elegibilidade terminou em 21 de novembro. Vale ressaltar que o GTA 6 está previsto para ser lançado no dia 19 de novembro.

GTA 6 - Foto: Divulgação

Alternativas para o GTA 6 participar do “Oscar dos Videogames” em 2026

Uma alternativa para o GTA 6 participar do “Oscar dos Videogames” em 2026 seria a organização do evento ajustar o calendário de votação para acomodar o lançamento. Vale ressaltar que essa situação é uma suposição.

Outra possibilidade de um dos jogos mais esperados do ano participar da votação seria a Rockstar, empresa desenvolvedora do jogo, disponibilizar cópias para integrantes do júri antes do lançamento oficial.

Assim, os avaliadores conseguiriam analisar uma maior parte do jogo antes do prazo de votação.

GTA 6 - Foto: Divulgação

Jogo ainda poderia participar da votação em 2027

Caso o GTA 6 não esteja apto para participar do “Oscar dos Videogames” em 2026, o jogo ainda pode aparecer entre os candidatos de uma edição futura.

Vale ressaltar que a situação do jogo ainda pode ganhar novos elementos caso o modo online do título seja realmente lançado em 2027, conforme apontam os rumores.

GTA 6 - Foto: Reprodução | Rockstar

Neste cenário, o GTA 6 poderia entrar no radar da votação para a premiação de 2027, dependendo de como o conteúdo for enquadrado pelas regras.

Vale ressaltar que outros grandes títulos, como “The Heretic Prophet” e “Resident Evil Veronica“, já estão previstos para serem lançados em 2027 e podem disputar espaço nas principais categorias.