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PlayStation 5 a R$ 300 e iPhone 17 por R$ 600 são protagonistas de leilão da Receita Federal

Leilão recebe propostas da fase inicial entre 5 e 9 de outubro

Daniel Genonadio
Por
PlayStation 5
PlayStation 5 - Foto: Sony / Divulgação

A Receita Federal fará um leilão na próxima segunda-feira, 5, e entre os protagonistas das ofertas estão PlayStation 5 a partir de R$ 300 e iPhone 17 com lances iniciais de R$ 600. As propostas na fase inicial podem ser enviadas até às 21h da próxima sexta-feira, 9.

Nesse pregão, o PlayStation 5 tem preço mínimo de R$ 300 (lote 376), e três iPhones 17 de 256 GB (lotes 384,385 e 386), por R$ 600 cada. No entanto, há ICMS sobre o valor da arrematação em todos os lotes e uma taxa de armazenamento conforme o local onde está o produto.

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Os impressionantes valores para aquisição do PlayStation 5 e dos iPhones 17 são apenas os lances iniciais e o preço final depende da disputa. Além disso, os itens são vendidos sem garantia.

Além dos eletrônicos, também serão leiloados instrumentos musicais, relógios, eletrodomésticos, peças de veículos e outros itens de informática.

Iphone 17
Iphone 17 - Foto: Nic Coury / AFP

Como funciona o leilão?

Os leilões eletrônicos da Receita Federal acontecem em duas fase. A primeira fase, fechada, é quando os interessados podem incluir, alterar ou excluir propostas de valor para os lotes. Nesse momento, as informações sobre número de participantes e valores são confidenciais. Para avançar à fase seguinte, é necessário dar um lance igual ou até 10% inferior à maior proposta.

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Em seguida, a fase aberta, quando os lances acontecem, será no dia 13 de outubro, às 10h. Antes disso, às 9h, os participantes descobrem se ofereceram o valor necessário para continuar na disputa.

Há ainda a possibilidade de visitar os lotes entre os dias 5 e 9 de outubro, mediante agendamento.

Leilão disponibiliza diversos itens apreendidos
Leilão disponibiliza diversos itens apreendidos - Foto: Divulgação

Como participar do leilão?

Para participar, é necessário acessar o portal E-Cac e fazer login com a conta gov. Na barra “localizar serviço”, pesquise por leilão e selecione a opção que aparecer.

Ao longo de outubro, serão quase mil lotes leiloados. Para checar e acompanhar as datas e condições, acesse o site da Receita Federal.

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brasil leilão tecnologia

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