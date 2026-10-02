Idosos baianos lideram ritmo de renegociação de dívidas em 2026

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Mesmo que o número de pessoas idosas devendo a algum credor esteja passando por um momento de alta, o movimento de renegociação de dívidas avançou entre os idosos na Bahia em 2026.

Conforme aponta o Serasa, o número de acordos fechados por consumidores de 65 anos ou mais na Bahia apresentou um crescimento de 26,59% entre janeiro e agosto deste ano.

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Em comparação com 2025, o número de acordos firmados passou de 39.420 para 49.903 em 2026.

Negociações na Bahia ficam acima da média nacional

Com essa movimentação de acordos para dívidas, a Bahia superou a média nacional, registrada em uma alta de 23,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

A porcentagem representa um recorte de 849 mil acordos nos oito primeiros meses de 2026. No total, o país registrou 38,3 milhões de acordos de dívida entre janeiro e agosto, avanço de 17,2%.

O que justifica esse avanço?

O portal A TARDE falou com a especialista da Serasa em educação financeira, Aline Vieira, que explicou a possível motivação dos idosos baianos para buscarem fechar acordos e se livrar das dívidas.

“O crescimento mostra uma maior adesão dos consumidores idosos baianos às oportunidades de negociação. O resultado pode ser interpretado como um movimento positivo de busca pela regularização financeira”, afirmou a especialista.

Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira - Foto: Divulgação | Serasa

Idosos ainda representam minoria nas negociações

Mesmo com o movimento crescente, os brasileiros de 65 anos ou mais ainda representam uma pequena parcela no que tange às negociações.

De acordo com o Serasa, essa faixa etária representa somente 2,2% dos acordos fechados no país no período, a menor participação entre os grupos analisados.

Tal movimento de busca pela negociação das dívidas é movido principalmente por uma pressão financeira.

Feirão Limpa Nome Serasa - Foto: Divulgação/Serasa

Isso é evidenciado pelo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, que aponta que o número de brasileiros inadimplentes com 60 anos ou mais cresceu 10,7% entre agosto de 2025 e agosto de 2026.

O que causou esse crescimento nas dívidas entre idosos?

A especialista da Serasa em educação financeira, Aline Vieira, que listou, ao portal A TARDE, as principais causas do endividamento dos idosos atualmente:

Crédito Consignado: O acesso facilitado leva ao comprometimento contínuo de grande parte da aposentadoria, reduzindo a renda disponível mês a mês.

O acesso facilitado leva ao comprometimento contínuo de grande parte da aposentadoria, reduzindo a renda disponível mês a mês. Apoio Financeiro à Família: A renda estável do idoso frequentemente sustenta filhos ou netos em momentos de desemprego ou crise.

A renda estável do idoso frequentemente sustenta filhos ou netos em momentos de desemprego ou crise. Custo de Vida: Gastos elevados com saúde e medicamentos pesam diretamente no orçamento fixo.

A especialista ainda cita uma pesquisa da Serasa, que evidencia:“50% afirmam que já precisaram recorrer ao crédito para pagar contas e despesas, 35% utilizam crédito para cobrir gastos essenciais e 44% dizem que o risco de endividamento aumentou depois da aposentadoria.”

Somado a isso, Aline ainda apontou que 46% relatam que o benefício não é suficiente para manter o padrão de vida anterior e 33% têm dificuldade para manter as contas básicas em dia.

Essa foi a maior alta dentre todas as faixas etárias, ficando acima ainda da média nacional.

Em contrapartida, os jovens de 18 a 25 anos registraram o menor crescimento nas dívidas durante o mesmo intervalo, com uma alta de somente 1,6%.

Quais os principais vilões das dívidas entre os idosos?

De acordo com a especialista do Serasa, bancos e cartões lideravam como principais segmentos das dívidas de idosos em agosto de 2026, afetando 34,13%.

Além disso, Aline apresentou algumas outras categorias que são grandes "poços de dívidas" para idosos, sendo elas:

Utilities: 30,50%;

Dívidas financeiras: 14,50%;

Varejo: 9,61%;

Serviços: 6,54%;

Telecomunicações: 2,47%.



Ofertas de renegociação

A Serasa informa que oferece 738 milhões de ofertas de negociação no Brasil. Para a Bahia, foram disponibilizadas mais de 43 milhões de ofertas no “Serasa Limpa Nome”.

As negociações podem ser feitas por meio dos canais oficiais da Serasa, como o site oficial ou aplicativo, disponível tanto no Google Play quanto na App Store, ou pelo número de WhatsApp 11 99575-2096.

Veja como negociar suas dívidas no Serasa