ECONOMIA
Camaro amarelo por R$ 50 mil e mais: veja itens em leilão na Receita
Propostas começam a ser recebidas na sexta-feira
O leilão eletrônico da Receita Federal de São Paulo dispõe de mercadorias apreendidas ou abandonadas e, na lista, consta um Camaro amarelo, com lance a partir de R$ 50 mil. As ofertas começam a ser recebidas nesta sexta-feira, 2 e podem ser realizadas por pessoas físicas e jurídicas.
O período de visitação aos lotes termina 7 de outubro e o prazo para apresentar propostas é até o dia 8. Já em 9 de outubro, acontece a sessão de lances, com os participantes classificados na primeira etapa.
Entre os outros produtos disponíveis estão:
- iPhone 17 Pro de 256 GB por R$ 3,5 mil;
- MacBook Air de 13 polegadas, com 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento, por R$ 2,7 mil;
- iPad A16 de 128 GB por R$ 1,6 mil;
- Honda Civic LXL, ano 2004/2005, por R$ 3,5 mil;
- Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 D por R$ 7 mil;
- Chevrolet Camaro SS, ano 2009/2010, por R$ 54 mil.
Há ainda ofertas de drones, impressoras 3D, equipamentos de áudio e vídeo, roupas, ferramentas, robôs de atendimento, câmeras, projetores, caixas acústicas, acessórios e peças para celulares, notebooks, tablets, periféricos, componentes de computadores, polidores e cabines secadoras de unhas, mochilas, bolsas e artigos esportivos, estações de energia portáteis, enfeites de Natal, utensílios domésticos, ferramentas, areia ensacada e máquinas usadas em atividades de gravação, solda e trabalho com joias.
Detalhes sobre valores e condições dos produtos estão expostos no edital. Não há garantia da Receita Federal sobre os produtos, mas antes da disputa, os interessados podem visitar os lotes.
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Como participar do leilão da Receita?
Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão pela internet, através do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, dentro do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).
Para o acesso, é necessário utilizar uma conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.
Na primeira etapa do leilão, os interessados apresentam propostas, sem coneguir ver quem está concorrendo e o valor oferecido. Em seguida, há a sessão de lances, que ocorre quando os participantes que tiveram propostas classificadas podem disputar o lote em tempo real.
Somente o valor do melhor lance é público, mas informações sobre identidade dos participantes e a quantidade de pessoas na disputa são sigilosas.
Os ganhadores devem realizar o pagamento dos produtos arrematados através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Há incidência de ICMS, imposto estadual, sobre o valor da arrematação.
Aqueles que vencerem têm 30 dias para retirar os produtos nos locais onde eles estão armazenados.