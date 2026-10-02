Camaro amarelo por R$ 50 mil e mais: veja itens em leilão na Receita

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O leilão eletrônico da Receita Federal de São Paulo dispõe de mercadorias apreendidas ou abandonadas e, na lista, consta um Camaro amarelo, com lance a partir de R$ 50 mil. As ofertas começam a ser recebidas nesta sexta-feira, 2 e podem ser realizadas por pessoas físicas e jurídicas.

O período de visitação aos lotes termina 7 de outubro e o prazo para apresentar propostas é até o dia 8. Já em 9 de outubro, acontece a sessão de lances, com os participantes classificados na primeira etapa.

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Entre os outros produtos disponíveis estão:

iPhone 17 Pro de 256 GB por R$ 3,5 mil;

MacBook Air de 13 polegadas, com 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento, por R$ 2,7 mil;

iPad A16 de 128 GB por R$ 1,6 mil;

Honda Civic LXL, ano 2004/2005, por R$ 3,5 mil;

Mitsubishi L200 Triton HPE 3.2 D por R$ 7 mil;

Chevrolet Camaro SS, ano 2009/2010, por R$ 54 mil.

Há ainda ofertas de drones, impressoras 3D, equipamentos de áudio e vídeo, roupas, ferramentas, robôs de atendimento, câmeras, projetores, caixas acústicas, acessórios e peças para celulares, notebooks, tablets, periféricos, componentes de computadores, polidores e cabines secadoras de unhas, mochilas, bolsas e artigos esportivos, estações de energia portáteis, enfeites de Natal, utensílios domésticos, ferramentas, areia ensacada e máquinas usadas em atividades de gravação, solda e trabalho com joias.

Detalhes sobre valores e condições dos produtos estão expostos no edital. Não há garantia da Receita Federal sobre os produtos, mas antes da disputa, os interessados podem visitar os lotes.

Como participar do leilão da Receita?

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão pela internet, através do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, dentro do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Para o acesso, é necessário utilizar uma conta Gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

Na primeira etapa do leilão, os interessados apresentam propostas, sem coneguir ver quem está concorrendo e o valor oferecido. Em seguida, há a sessão de lances, que ocorre quando os participantes que tiveram propostas classificadas podem disputar o lote em tempo real.

Somente o valor do melhor lance é público, mas informações sobre identidade dos participantes e a quantidade de pessoas na disputa são sigilosas.

Os ganhadores devem realizar o pagamento dos produtos arrematados através do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). Há incidência de ICMS, imposto estadual, sobre o valor da arrematação.

Aqueles que vencerem têm 30 dias para retirar os produtos nos locais onde eles estão armazenados.