Governo vai suspender carteira de motorista por uso de celular ao volante

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Motoristas flagrados usando o celular enquanto dirigem poderão ter a carteira de motorista suspensa na França. A medida, que já é aplicada em alguns departamentos do país, será estendida para todo o território nacional.

O anúncio foi feito pela ministra delegada responsável pela Cidadania, Marie-Pierre Vedrenne, em entrevista ao jornal Le Figaro. Segundo ela, a intenção é deixar claro que o simples uso do celular ao volante já representa um comportamento de risco.

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Atualmente, quem é flagrado utilizando o aparelho enquanto dirige na França recebe multa de € 135, cerca de R$ 864, e perde três pontos na carteira.

Com a nova regra, a punição poderá incluir ainda a suspensão temporária do direito de dirigir.

Suspensão pode chegar a seis meses

O período de suspensão não será igual para todos os motoristas. De acordo com Vedrenne, a duração será definida pelas autoridades levando em consideração as circunstâncias da infração e o histórico do condutor.

Nos locais onde a medida já é aplicada, a suspensão costuma durar 15 dias. Em situações consideradas mais graves, porém, o período pode chegar a um mês ou até seis meses.

A decisão será tomada e comunicada pelo secretário de Segurança Pública. O motorista também poderá apresentar sua defesa durante o procedimento administrativo de contestação.

Medida já vale em alguns departamentos

A suspensão da carteira para quem utiliza o celular ao volante já havia sido adotada por cerca de 20 prefeituras francesas, segundo a ministra.

Entre os locais que aplicam a medida estão os departamentos de Landes e Pas-de-Calais.

Para Vedrenne, a regra precisa ser uniforme em todo o país porque o risco provocado pelo uso do celular não muda de acordo com a região.

“Queremos mostrar que o uso do celular ao volante, por si só, já constitui um comportamento suficientemente perigoso.”

Celular aumenta risco de acidente

A preocupação das autoridades francesas está relacionada ao impacto do celular na atenção dos motoristas.

Segundo a Segurança Rodoviária da França, usar o celular ao volante triplica o risco de acidente. Quando o motorista lê uma mensagem, o risco é ainda maior: pode chegar a 23 vezes mais, já que a ação faz com que os olhos sejam desviados da estrada por pelo menos cinco segundos.

A ministra também citou os dados de mortes nas estradas francesas para reforçar a necessidade de medidas de prevenção. Em 2025, 3.515 pessoas morreram em acidentes de trânsito no país.

Para Vedrenne, a intenção da nova punição é estabelecer uma consequência considerada real, mas proporcional à infração.

“É possível causar um acidente de um dia para o outro e carregar a responsabilidade por uma morte simplesmente por enviar uma mensagem.”