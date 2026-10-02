CNH Digital válida em blitz ainda pode gerar multa; saiba como evitar

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A CNH Digital (Carteira Nacional de Habilitação) possui validade em todo o Brasil e pode até mesmo substituir completamente o documento impresso, porém, existe um detalhe que pode fazer o motorista ser multado em uma blitz mesmo com o documento em ordem.

Em algumas situações, o motorista pode não comprovar que está devidamente habilitado e acabar recebendo uma multa.

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Quando o motorista pode ser multado com a CNH Digital válida?

O motorista pode sofrer uma multa em uma blitz, mesmo quando a CNH está válida nos momentos em que ele depende exclusivamente do celular, visto que, alguns imprevistos podem impedir o agente de trânsito de comprovar que o documento está válido, como:

Celular descarregado;

Aplicativo inacessível;

Aparelho com defeito que impeça a visualização do documento;

Tentativa de apresentar apenas um print da habilitação, prática que não é válida para diversos documentos digitais.

A situação ainda pode se tornar mais delicada quando a autoridade ainda não consegue consultar os dados do motorista no sistema eletrônico.

CNH Digital - Foto: Divulgação

O que consta no Código de Trânsito Brasileiro (CTB)?

Nessa situação, o CTB prevê a penalidade do condutor que não consiga apresentar o documento exigido na fiscalização e o agente não consegue verificar a situação do motorista no sistema.

Por isso, mesmo quem já abandonou a CNH física precisa conhecer algumas normas para não ser penalizado mesmo estando de acordo com a lei.

Quanto a multa pode custar?

Nos casos onde o motorista não consegue mostrar o documento e o agente de trânsito não consegue consultar sua situação no sistema, o fiscal pode enquadrar o condutor no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro.

Tal artigo refere-se à condução do veículo sem os documentos de porte obrigatório exigidos pela legislação.

Nesse caso, a infração é classificada como leve e prevê uma multa de R$ 88,38, além de três pontos na carteira.

Multa de trânsito emitida pela Transalvador - Foto: AG. A TARDE

Vale ressaltar que, a depender das circunstâncias da abordagem, o veículo também pode ficar retido até que a situação seja completamente solucionada ou até que um condutor devidamente habilitado possa assumir a direção.

Falta de internet não invalida a CNH Digital

Vale ressaltar que a ausência de sinal de internet não significa que o motorista não terá acesso ao documento, visto que, a Carteira Digital de Trânsito permite que os documentos já cadastrados fiquem disponíveis no celular mesmo sem conexão.

Carteira Nacional de Habilitação - Foto: Ascom GOVBA

Porém, o usuário deve ter configurado tudo previamente antes de perder a conexão. Por isso, antes de pegar estrada ou fazer uma viagem mais longa que tenha um trecho sem conexão, vale conferir se os documentos estão abrindo normalmente no celular.