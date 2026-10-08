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COPA DO MUNDO

Copa do Mundo Feminina quebra recorde antes de começar; entenda

Mundial será disputado no Brasil em 2027

Gustavo Zambianco
Por
Voluntários da FIFA em campo
Voluntários da FIFA em campo - Foto: FIFA Volunteers / Reprodução

A Copa do Mundo Feminina, que será disputada em 2027 no Brasil, quebrou um recorde histórico antes mesmo de começar. A marca em questão é que, até o momento, 161 mil pessoas estão inscritas para o programa de voluntários do torneio.

Esse número é mais que o dobro dos 68 mil inscritos na última edição da Copa do Mundo Feminina que aconteceu na Austrália e Nova Zelândia, em 2023. Vale ressaltar que, desse total, seis mil serão escolhidos para as funções.

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Mulheres são a grande maioria

Entre os inscritos para serem voluntários na Copa do Mundo Feminina de 2027, as mulheres ocupam a posição de maioria, sendo 58% do contingente. Enquanto isso, 39% dos registrados são homens e 3% se identificaram como não binários ou outro gênero.

Brasil é o país com mais registrados

Contando todas as pessoas inscritas, foram registrados 183 países diferentes, com o Brasil representando 83% das inscrições. Por sua vez, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são as cidades que mais registraram aplicações.

Os outros 17% vindos de fora do país têm Colômbia, México, Marrocos, Nigéria e Estados Unidos como os mais citados.

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Comparação com a Copa do Mundo Masculina

Comparando com a Copa do Mundo Masculina, que aconteceu em 2014, no Brasil, foram selecionados mais de 13 mil voluntários para atuarem nas 12 cidades-sede.

Porém, para o torneio de 2027, menos pessoas serão selecionadas, seis mil, pois haverá somente oito cidades-sede, sendo elas:

  • Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte;
  • Centro-Oeste: Brasília;
  • Nordeste: Recife, Salvador e Fortaleza;
  • Sul: Porto Alegre.

Ao longo dos próximos meses, os inscritos que avançarem da fase inicial de triagem serão convidados para entrevistas. Os cargos são para mais de 20 áreas, incluindo mídia, tecnologia, transporte, gestão de competições e cerimônias.

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copa do mundo feminina futebol feminino recorde

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