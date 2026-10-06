DE VOLTA À VIDA
Reforma de R$ 17,8 milhões quer reviver estádio que já recebeu Seleção
Após quatro anos fechado para partidas, o estádio receberá uma reforma de revitalização
No passado, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, conhecido como Morenão, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recebia jogos da Seleção Brasileira. Hoje, ele tenta voltar à ativa para receber jogos após mais de quatro anos fechado.
A Alcance Engenharia e Construção foi selecionada para executar as obras de reforma do estádio, fechado há mais de quatro anos para partidas de futebol masculino profissional.
A escolha da empresa foi divulgada nesta segunda-feira, 5, em ata da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). O valor previsto para as intervenções é de R$ 17.821.250,00.
Empresa ainda precisa apresentar planilhas
A Alcance Engenharia e Construção, com sede em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, apresentou a proposta de menor valor entre as concorrentes e foi escolhida para a obra.
Para garantir o contrato, no entanto, a empresa ainda precisa entregar planilhas detalhadas referentes ao valor ofertado. O prazo termina nesta terça-feira, 6, às 14h, quando será realizada uma nova sessão da Agesul.
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Segundo Adanilto Faustino de Souza Júnior, gerente de Projetos e Orçamentos Civis da agência, a documentação será analisada antes da homologação.
"A planilha vem para análise. Até quinta-feira, 8, devolvemos com relatório de análise. Se estiver tudo certo, na semana seguinte será feita a homologação e, na sequência, a ordem de início", afirmou.
Reabertura será com capacidade reduzida
A reforma não devolverá imediatamente o Morenão à capacidade máxima. A previsão é que o estádio volte a receber cerca de 12 mil torcedores, com uso apenas do setor de arquibancadas com cadeiras.
Esse espaço já vinha sendo utilizado desde 2017. Historicamente, o Morenão tem capacidade para aproximadamente 45 mil pessoas e sempre foi considerado o maior estádio do Mato Grosso do Sul.
Estádio já recebeu Seleção Brasileira e Série A
Inaugurado em 1971, o Morenão tem papel importante na história do futebol sul-mato-grossense. O estádio já recebeu partidas da Seleção Brasileira, jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e confrontos de clubes locais, como Operário-MS e Comercial.
A última partida da Seleção no estádio aconteceu em 2009, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, o Brasil empatou sem gols com a Venezuela.
O último jogo de Série A no Morenão foi em setembro de 2013, quando a Portuguesa venceu o Corinthians por 4 a 0.
Mais de 1.300 dias sem futebol profissional masculino
Apesar da tradição, o estádio não recebe uma partida de futebol masculino profissional há mais de 1.300 dias. O jogo mais recente aconteceu em 17 de abril de 2022, pelo hexagonal final do Campeonato Sul-Mato-Grossense.
Na ocasião, o Operário-MS venceu o Dourados por 1 a 0 e conquistou o título estadual. Com a empresa selecionada e a análise das planilhas em andamento, o processo de reforma do Morenão entra em fase decisiva.
A expectativa é que, após a homologação e a ordem de início, as obras possam avançar para recolocar o estádio no calendário esportivo do Mato Grosso do Sul.