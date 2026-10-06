TOP 60 NO MUNDO
Jornal inglês lista três brasileiros entre as 60 promessas do futebol
O jornal The Guardian selecionou três brasileiros entre os 60 futuros nomes do futebol mundial
O Brasil é historicamente conhecido como o país do futebol - mas, no mundo, até onde o futebol brasileiro tem projeções de destaque? O jornal inglês The Guardian divulgou, nesta terça-feira, 6, a lista anual com algumas das principais promessas do futebol mundial.
A seleção reúne 60 jogadores nascidos em 2009, e três brasileiros aparecem entre os nomes escolhidos: Eduardo Conceição, do Palmeiras, Iago Machado, do Corinthians, e Eduardo Pape, do Cruzeiro.
O levantamento destaca jovens atletas de diferentes países que já chamam atenção nas categorias de base e começam a ser observados como possíveis nomes de impacto para os próximos anos.
Três brasileiros na lista
Entre os representantes do Brasil, Eduardo Conceição aparece como uma das principais apostas do Palmeiras. Atacante, ele faz parte do elenco sub-20 do clube, mas já participa de treinos com o grupo profissional.
O jogador tem contrato com o Verdão até 2029 e multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de R$ 580 milhões. Internamente, o Palmeiras trabalha com a expectativa de receber até R$ 300 milhões em uma futura venda do jovem.
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Iago Machado já estreou pelo Corinthians
Além dele, Iago Machado, zagueiro formado nas categorias de base do Corinthians, também integrou a lista de destaques. O defensor já integra o elenco principal e fez sua estreia profissional em setembro, contra o Flamengo.
Para tirar o jogador do clube paulista, a multa ultrapassa R$ 630 milhões, valor que mostra o tamanho da aposta corintiana no defensor.
Eduardo Pape é destaque do Cruzeiro
O terceiro brasileiro da lista é Eduardo Pape, meia do Cruzeiro. O jogador foi um dos artilheiros do Sul-Americano Sub-17, com quatro gols em cinco partidas, e também acumula passagens pelas seleções brasileiras de base.
No início do ano, Pape renovou contrato com o Cruzeiro até 2029. Atualmente, ele faz parte do elenco sub-20 da Raposa.
Promessas do The Guardian
- Giovanni Baroni - Argentina - CA Talleres
- Simón Escobar - Argentina - Vélez Sarsfield
- Akol Akon - Austrália - Sydney FC
- Luca Weinhandl - Áustria - Sturm Graz
- Xander Dierckx - Bélgica - Royal Antwerp
- Joshua Nga Kana - Bélgica - Anderlecht
- Matej Deket - Bósnia e Herzegovina - Borac Banja Luka
- Eduardo Conceição - Brasil - Palmeiras
- Iago Machado - Brasil - Corinthians
- Eduardo Pape - Brasil - Cruzeiro
- Van Parker - Canadá - Real Salt Lake
- Zhao Songyuan - China - Tsinghua University High School
- Shuai Weihao - China - Chengdu Rongcheng
- Samuel Martínez - Colômbia - Atlético Nacional
- Hubert Yao Kouassi - Costa do Marfim - Nordsjælland
- Matous Srb - Chéquia - Bayern Munich
- Mikkel Bro Hansen - Dinamarca - PSV Eindhoven
- Marvin Nasnas - Dinamarca - FC Copenhagen
- Edwin Quintero - Equador - Independiente del Valle
- Christ Batola - França - Troyes
- David Boly - França - Paris Saint-Germain
- Adil Hamdani - França - Lyon
- Believe Munongo - França - Metz
- Andria Bartishvili - Geórgia - Iberia 1999
- Kennet Eichhorn - Alemanha - Bayer Leverkusen
- Cassiano Kiala - Alemanha - Bayern Munich
- Louis Lemke - Alemanha - Hamburg
- Orian Goren - Israel - Barcelona
- Antonio Arena - Itália - Roma
- Riccardo Cassano - Itália - Como
- Destiny Elimoghale - Itália - Juventus
- Jahmarie Nolan - Jamaica - Toronto FC
- Maki Kitahara - Japão - FC Tokyo
- Ismaël Kamissoko - Mali - Etoiles du Mandé
- Alberto Santiago Cisneros - México - Club León
- Abdellah Ouazane - Marrocos - Ajax
- Mohamed Abdalla - Países Baixos - Ajax
- Jerayno Schaken - Países Baixos - Feyenoord
- Ebenezar Harcourt - Nigéria - Sporting Lagos
- Elías Díaz - Paraguai - Libertad Asunción
- Tiago Rodrigues - Portugal - Benfica
- Mezian Mesloub Soares - Portugal - Lens
- Caleb Simmons - Porto Rico - RB New York
- Eduardo Corlat - Romênia - Real Madrid
- Cheikh Dieng - Senegal - Diambars
- Tian Nai Koren - Eslovênia - Club Brugge
- Miha Matjasec - Eslovênia - Liefering
- Jorge Domínguez - Espanha - Atlético Madrid
- Christian Imga - Espanha - Athletic Bilbao
- Jordi Pesquer - Espanha - Barcelona
- Oliver Månsson - Suécia - IFK Gothenburg
- Altin Azemi - Suíça - Neuchâtel Xamax
- Mekhrubon Odilzoda - Tajiquistão - Istiklol
- Slim Bouaskar - Tunísia - Roma
- Ali Demirbilek - Turquia - Fenerbahçe
- Ada Yuzgec - Turquia - Galatasaray
- Adam Guram - Ucrânia - Hajduk Split
- Adri Mehmeti - Estados Unidos - RB New York
- Cavan Sullivan - Estados Unidos - Philadelphia Union
- Gabriel da Silva - Uruguai - Peñarol