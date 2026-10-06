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BRASILEIRÃO 2026

Gigante da Série A pode perder pontos por transfer ban da Fifa

Clube está sob transfer ban de 60 dias por dívida de US$ 300 mil

Téo Mazzoni
Por
São Paulo pode perder até 6 pontos por dívida com a Fifa
São Paulo pode perder até 6 pontos por dívida com a Fifa - Foto: Reprodução / X

O São Paulo enfrenta uma situação delicada fora de campo que pode ter impacto direto na reta final do Campeonato Brasileiro. O clube está sob um transfer ban de 60 dias imposto pela Fifa em razão de uma dívida de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) com os agentes de Giuliano Galoppo.

Dívida de US$ 300 mil coloca São Paulo sob pressão

A punição foi aplicada na última sexta-feira, 2, e, embora um transfer ban provocado por inadimplência não resulte automaticamente em perda de pontos, a decisão da Fifa inclui uma cláusula que prevê a possibilidade de dedução de até seis pontos caso a determinação não seja cumprida.

A inclusão dessa medida aumenta a pressão sobre a diretoria tricolor para que a pendência seja quitada dentro do prazo estabelecido. O entendimento é de que a cláusula pode estar relacionada a um pedido feito pelo reclamante, levando em conta o histórico recente de dificuldades financeiras e punições envolvendo o São Paulo.

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Código da Fifa prevê punições mais severas

O Código Disciplinar da Fifa estabelece que o descumprimento de decisões da entidade pode resultar em sanções mais severas em situações de reincidência, persistência ou quando a infração for considerada grave. A perda de pontos, porém, não é uma consequência automática da aplicação de um transfer ban.

Para casos de inadimplência persistente, a própria Fifa utiliza como referência a permanência do clube sob proibição de registrar jogadores durante mais de três janelas de transferências completas e consecutivas. O agravamento da punição está previsto no artigo 21 do Código Disciplinar, que trata especificamente do descumprimento de decisões da entidade.

Além da manutenção do transfer ban, o dispositivo prevê medidas mais duras, como a própria perda de pontos e até o rebaixamento, dependendo da gravidade do caso e da existência de reincidência.

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São Paulo já sofreu dois transfer bans nesta temporada

É justamente neste último aspecto que o São Paulo está sob maior atenção. O clube já foi punido duas vezes com transfer ban pela Fifa nesta temporada. A sanção atual está relacionada à dívida com os agentes de Galoppo, enquanto a anterior ocorreu por causa do atraso no pagamento à Lazio pela contratação de Marcos Antônio. Essa segunda pendência foi quitada pelo clube em agosto.

A possibilidade de uma nova punição, portanto, aumenta a necessidade de o São Paulo resolver rapidamente a situação financeira.

Prazo termina na última rodada do Brasileirão

O prazo de 60 dias para a regularização da dívida terminaria em 2 de dezembro, justamente na data prevista para a última rodada do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 11ª posição na tabela, com 36 pontos. Caso a perda máxima de seis pontos fosse aplicada nesta rodada, o clube passaria a ter 30 pontos e cairia para a 16ª colocação, ficando apenas um ponto acima do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Diretoria espera quitar dívida ainda nesta semana

Apesar do cenário de risco, a diretoria são-paulina trabalha com a expectativa de resolver a pendência ainda nesta semana. Internamente, o clube avalia que existem condições financeiras favoráveis para efetuar o pagamento e evitar o agravamento da punição.

Um dos fatores considerados positivos é o momento em que o transfer ban foi aplicado. Como a sanção ocorreu fora de uma janela de transferências, o São Paulo não precisa conciliar a dívida com despesas relacionadas à contratação de novos jogadores, o que reduz a pressão sobre o fluxo de caixa.

Acordo com a Ticketmaster pode aliviar caixa do clube

Outro elemento que pode ajudar o clube é o acordo firmado com a Ticketmaster. O contrato prevê um adiantamento de R$ 110 milhões em até 45 dias, valor que deve proporcionar maior fôlego financeiro ao São Paulo para cumprir compromissos de curto prazo.

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Brasileirão 2026 FIFA São Paulo fc

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