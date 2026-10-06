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Torcida confunde uniformes e comemora gol do rival por engano

O time estreou um uniforme novo e, em um gol aos 17 segundos de jogo, a torcida não percebeu

Marina Branco
Por
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Rafael Vieira | DP Foto

O Santa Cruz conquistou o tão sonhado acesso à Série B - mas a partida teve um momento inusitado. Logo nos primeiros segundos de bola rolando, parte da torcida tricolor comemorou, por engano, o gol do Maringá na Arena de Pernambuco, no último sábado.

O lance aconteceu com apenas 17 segundos de jogo, quando a equipe paranaense abriu o placar. Nas arquibancadas, alguns torcedores do Santa Cruz chegaram a celebrar o gol adversário, em uma confusão provocada pelas cores dos uniformes.

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Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Foto: Marlon Costa

Uniformes parecidos causaram confusão

Para o jogo decisivo, o Santa Cruz estreou o terceiro uniforme, todo preto. O Maringá, que também tem o preto entre suas cores, entrou em campo com um uniforme branco com uma faixa na altura do peito.

O detalhe acabou confundindo parte da torcida nas arquibancadas. O padrão usado pelo time paranaense lembrava o segundo uniforme do Santa Cruz, o que levou alguns tricolores a comemorarem o gol antes de perceberem que a bola havia sido marcada pelo rival.

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Santa Cruz reage e garante acesso

Apesar do susto inicial, o Santa Cruz conseguiu buscar o empate no segundo tempo. O gol tricolor foi marcado pelo volante Pedro Favela, desta vez com comemoração geral e sem confusão nas arquibancadas.

O empate garantiu o acesso do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro depois de nove temporadas. O resultado fez a Arena de Pernambuco explodir em festa, diante de uma torcida que esgotou a carga máxima de 45.500 ingressos.

Santa Cruz comemorando
Santa Cruz comemorando - Foto: Reprodução I X

Maringá ainda pode subir

Mesmo com o empate, o Maringá segue em boa situação no quadrangular da Série C. A equipe chegou a oito pontos e pode confirmar o acesso no próximo sábado, quando recebe o Floresta-CE.

Para subir à Série B, o time paranaense precisa apenas de um empate em casa na última rodada.

Santa Cruz mira final da Série C

Já com o acesso garantido, o Santa Cruz ainda tem mais um objetivo na competição. O Tricolor enfrenta o Botafogo-PB, já eliminado, na rodada final do quadrangular.

Um empate basta para o time pernambucano garantir vaga na final da Série C e seguir na briga pelo título nacional.

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Acesso Santa Cruz série b

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