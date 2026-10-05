Série C chega à rodada final com três acessos em aberto; saiba o que cada time precisa

O quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro chega à última rodada com três vagas na Série B de 2027 ainda em disputa. Até agora, apenas o Santa Cruz confirmou o acesso.

O time pernambucano garantiu a subida após empatar por 1 a 1 com o Maringá, em casa, pelo Grupo B. A equipe chegou aos 11 pontos e não pode mais deixar uma das duas primeiras posições da chave.

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Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo sobem para a Série B. Já os líderes de cada chave avançam para a final e disputam o título da terceira divisão nacional.

Santa Cruz comemorando - Foto: Reprodução I X

Grupo B tem 'final' pelo acesso

No Grupo B, o Santa Cruz já está garantido na Série B, enquanto o Botafogo-PB, lanterna com dois pontos, não tem mais chance de acesso.

A segunda vaga será decidida no confronto direto entre Maringá e Floresta, no sábado, 10, às 17h. O time paranaense aparece em segundo lugar, com oito pontos, e joga em casa precisando apenas de um empate para subir.

O Floresta, terceiro colocado com cinco pontos, precisa vencer e ainda tirar a diferença no saldo de gols. Atualmente, o Maringá tem saldo positivo de dois gols, enquanto a equipe cearense tem saldo negativo de um.

Torcida recordista do Santa Cruz - Foto: Reprodução I Instagram

Grupo C segue totalmente aberto

A situação mais embolada está no Grupo C, onde todos os quatro clubes ainda têm chance de acesso. A Ferroviária lidera a chave, com oito pontos, a Inter de Limeira vem logo atrás, com sete, o Brusque aparece em terceiro, com seis, e o Paysandu fecha o grupo, com quatro.

Ferroviária, Inter de Limeira e Brusque dependem apenas de si para subir. A chave terá dois jogos decisivos no sábado, ambos às 17h: Ferroviária x Inter de Limeira e Brusque x Paysandu.

O que a Ferroviária precisa?

A Ferroviária garante o acesso se vencer ou empatar com a Inter de Limeira, em casa. Caso perca, ainda pode subir, mas precisará que o Brusque não vença o Paysandu em Santa Catarina.

Como lidera o grupo, a equipe de Araraquara também briga para chegar à final da Série C.

Cenário da Inter de Limeira

A Inter de Limeira também se classifica com uma vitória. Se empatar ou perder por apenas um gol de diferença, ainda pode subir, desde que o Brusque não vença o Paysandu.

O duelo contra a Ferroviária, portanto, pode terminar com dois clubes paulistas garantindo acesso juntos, dependendo também do resultado da outra partida da chave.

Brusque precisa vencer

O Brusque entra na rodada final precisando vencer o Paysandu para garantir o acesso sem depender de outros resultados.

Em caso de empate, a equipe catarinense ainda teria chance, mas precisaria de uma derrota da Inter de Limeira por dois ou mais gols de diferença. Nesse cenário, a definição pode passar para outros critérios de desempate, como gols marcados.

Paysandu ainda sonha

Mesmo na última colocação do Grupo C, o Paysandu ainda tem possibilidade de acesso. Para subir, precisa vencer o Brusque fora de casa e torcer por derrota da Inter de Limeira diante da Ferroviária.

Nesse cenário, o time paraense ficaria com a segunda vaga pelo número de vitórias: duas contra uma da Inter.

Critérios de desempate

De acordo com o regulamento da Série C, os critérios de desempate são, nesta ordem: