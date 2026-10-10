Vini Jr. entra, tem gol anulado e acaba expulso em vitória do Real

O Real Madrid derrotou o Villarreal por 1 a 0 neste sábado, 10, no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Apesar do resultado positivo, a partida ficou marcada pela expulsão de Vini Jr., que começou no banco de reservas por opção do técnico José Mourinho, entrou na segunda etapa, teve um gol anulado e acabou recebendo o cartão vermelho após puxar o cabelo de Saliba no início da jogada.



O confronto foi equilibrado e teve momentos de dificuldade para a equipe madrilenha, que chegou a ouvir vaias de sua torcida. No primeiro tempo, Mbappé protagonizou as principais chances do Real Madrid: acertou a trave em uma oportunidade e parou em uma defesa de Gulácsi em outra.



Na volta do intervalo, o Villarreal também encontrou dificuldades para superar Courtois, que teve participação importante para manter o placar zerado. A vitória merengue foi construída aos 16 minutos da etapa final, quando Diomandé recebeu passe de Valverde e balançou as redes. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas o VAR revisou o lance e confirmou a jogada.





Real Madrid sobe na tabela do Campeonato Espanhol

Com o triunfo, o Real Madrid chegou aos 18 pontos e alcançou a terceira colocação do Campeonato Espanhol, ultrapassando o Betis, que soma 16. A equipe comandada por José Mourinho está seis pontos atrás do líder Barcelona, que venceu o Getafe por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento, com 24 pontos.



O Atlético de Madrid ocupa a segunda posição, com 19 pontos. Já o Villarreal permanece com oito pontos e aparece em décimo lugar na classificação.



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Real Madrid e Villarreal voltam a campo pela Champions League

As duas equipes agora voltam suas atenções para a segunda rodada da fase de liga da Champions League. Na terça-feira, o Villarreal recebe o Napoli, às 16h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica.



O Real Madrid, por sua vez, entra em campo na quarta-feira, quando visita a Roma, também às 16h, no Estádio Olímpico.

Próximos jogos pelo Campeonato Espanhol

Pela nona rodada do Campeonato Espanhol, Villarreal e Real Madrid voltam a jogar no próximo fim de semana. No sábado, 17, o Villarreal recebe o Elche às 11h15. Já no domingo, 18, o Real Madrid enfrenta o Sevilla, às 16h, no Santiago Bernabéu.