Empate atrasa rivais do Vitória na parte de baixo do Brasileirão

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Adversários do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento na Série A, Vasco e Remo ficaram no 0 a 0 na noite deste sábado, 10, em partida que marcou a abertura da 30ª rodada do Brasileirão. O jogo foi disputado no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

O empate interrompe a sequência de três vitórias do Vasco, que chega aos 35 pontos e se mantém na 14ª colocação do torneio. O Remo, por sua vez, está estacionado em 19º, agora com 25 pontos, seis a menos que o Internacional, primeiro time do Z-4.

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O Vasco volta a campo nesta terça-feira, 13, diante do Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Por sua vez, o Remo volta a jogar somente no domingo, 18, contra o Bragantino, novamente pelo Campeonato Brasileiro.

O Vitória, por sua vez, começa a rodada na 12ª colocação, com 36 pontos. O Leão da Barra encara o São Paulo no Morumbis, neste sábado, em busca da sua primeira vitória fora de casa na Série A.